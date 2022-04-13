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Descatalogado
Asistencia
BRE611/00
Descatalogado
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Cómo cambio la posición de velocidad de mi afeitadora Philips?
¿Cómo cargo mi depiladora de Philips?
¿Cómo uso los accesorios de mi depiladora de Philips?
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