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Descatalogado

Satinelle AdvancedDepiladora Wet & Dry

BRE611/00

3.9

| (635) Reseñas

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

Nuestra depiladora más rápida cuenta con discos cerámicos únicos que giran a una velocidad nunca antes vista y atrapan con firmeza el vello más fino y corto. Disfruta de una piel suave durante semanas y trata las zonas de tu cuerpo con métodos personalizados para la eliminación del vello.

Ver todos los beneficios

Dos rutinas de depilación

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

  • Para piernas y cuerpo

  • Discos cerámicos que atrapan vello fino

  • Diseño de mango en forma de S

  • + 4 accesorios

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Nuestro exclusivo cabezal de depilación está fabricado con una superficie de cerámica texturizada que extrae suavemente incluso el vello más fino, cuatro veces más corto en comparación con la cera. Además, ahora posee una mayor rotación del disco (2200 rpm) para una eliminación del vello más rápida.

Cabezal de depilación extra ancho

Cabezal de depilación extra ancho

Cabezal de depilación extra ancho para cubrir más piel con cada pasada y eliminar el pelo de forma más rápida

Uso sin cable en seco y húmedo en la ducha o la bañera

Diseñado con un mango antideslizante, es perfecto para usar con agua y permite una experiencia más cómoda y suave en la ducha o en el baño. Puedes utilizar el aparato sin cable para una mejor comodidad.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

635

Reseñas

02/04/2021

España

España

El producto es genial!!!

Me encanta, sobre todo que se puede usar para todp el cuerpo y la comodidad de hacerlo en la ducha

Ventajas

Compatible con el agua

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry

Fecha de uso 2020-04-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry

Fecha de uso 2020-04-02

18/06/2020

España

España

Estoy encantada con la compra

Una gran adquisición. No duele absolutamente nada y es cómoda y muy práctica, además de elegante. Me ha sorprendido bastante para bien.

Ventajas

Muy cómoda, fácil de usar y bonita

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Depiladora Wet & Dry

Fecha de uso 2019-05-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Depiladora Wet & Dry

Fecha de uso 2019-05-18

23/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Buen producto y buenos accesorios

[Employee of philipsglobal] Es una depiladora de arranque fácil de usar,se adapta perfectamente al contorno de cualquier parte del cuerpo.Los accesorios están muy bien, alguno no lo he utilizado como el de calmar el dolor pero con el resto de ellos puedes adaptar la depiladora a tus necesidades lo que hace de este producto una depiladora muy completa.Merece la pena en todos los sentidos.

Ventajas

Los accesorios

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry

Fecha de uso 2018-04-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry

Fecha de uso 2018-04-23

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