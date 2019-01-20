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Descatalogado
Para piernas, cuerpo y cara
Discos cerámicos atrapan el vello fino
Cuatro rutinas de cuidado corporal
Más 8 accesorios
Nuestro exclusivo cabezal de depilación está fabricado con una superficie de cerámica texturizada que extrae suavemente incluso el vello más fino, cuatro veces más corto en comparación con la cera. Además, ahora posee una mayor rotación del disco (2200 rpm) para una eliminación del vello más rápida.
El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
Diseño galardonado* para eliminar el vello sin esfuerzo
Premios
4.1
de 4
608
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
frantper
20/01/2019
España
Genial.
Ergonomía y fácil de usar. La autonomía de la batería es suficiente y buena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP586/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP586/00 Wet & Dry epilator
bapagi
05/10/2018
España
Parte de la promoción
Cómodo, rápido y efectivo
Me ha sorprendido la eficacia de la depiladora. La depilación es rápida y eficaz. En la zona de las piernas no es dolorosa, aunque dependiendo de la sensibilidad de cada uno, puede que en ingles y axilas se note una mayor molestia. Se adapta muy bien al cuerpo y tiene un agarre muy cómodo. Es muy práctico que tenga una luz para ver mejor los pelillos a la hora de depilarse, sobre todo cuando la luz de la estancia no es suficiente, te encuentras a contraluz o te haces sombras a la hora de depilarse. Tiene dos velocidades (una rápida y otra lenta) aunque principalmente he usado solo la rápida, pero para un mejor acabado usar la velocidad más lenta da mejores resultados. La depiladora tiene los dos accesorios para eliminar el vello de las axilas, el de la cara y el de la línea del bikini de forma que hacen más pequeña la zona de las pinzas. El acceso de la rocortadora viene muy bien para dar forma a la línea del bikini, dejando el vello igualado y a con una longitud de 3 mm. El mayor inconveniente de este este accesorio puede ser que es un poco ruidoso. Y por último para acabar con una depilación perfecta tiene unas pinzas con luz y un pequeño espejo con su funda que tiene el formato ideal para llevarlo en el bolso. Por otra parte el cepillo facial deja la piel muy fina y limpia en profundidad la cara. Me gusta que se pueda recargar, ya que había utilizado otros que van a pilas y es mucho más cómodo de esta forma. La batería dura bastante y lo mejor de todo es como mejora el aspecto de la piel con su uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP566/00 Depiladora Wet & Dry, recortador + limpiador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP566/00 Depiladora Wet & Dry, recortador + limpiador
Eva81
04/10/2018
España
Parte de la promoción
Muy cómoda y fácil de usar
Es un producto muy completo, con un montón de cabezales y complementos. Me gusta mucho el diseño, es muy cómodo de coger y usar y, sobre todo, que no tiene que estar enganchado a la electricidad. Se puede usar en la ducha también, pero yo lo encuentro más efectivo y cómodo en seco. La batería dura bastante. El cabezal de zonas sensibles y de corte los he usado muy poco, pero han hecho su función, el limpiador facial también va bien y retira el maquillaje sin problema y la luz de las pinzas es increíble.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP566/00 Depiladora Wet & Dry, recortador + limpiador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP566/00 Depiladora Wet & Dry, recortador + limpiador
Premio al diseño IF 2016