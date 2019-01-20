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  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
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  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
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Descatalogado

Satinelle PrestigeDepiladora Wet & Dry

BRE650/00

4.1
| (608) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

1 premio

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
Nuestra depiladora más rápida cuenta con discos cerámicos únicos que giran a una velocidad nunca antes vista y atrapan con firmeza hasta el vello más fino y corto. Ahora vas a poder suavizar la piel de todo tu cuerpo, antes y después de la depilación.
Ver todos los beneficios

Cuatro rutinas de cuidado corporal

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

  • Para piernas, cuerpo y cara

  • Discos cerámicos atrapan el vello fino

  • Cuatro rutinas de cuidado corporal

  • Más 8 accesorios

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Nuestro exclusivo cabezal de depilación está fabricado con una superficie de cerámica texturizada que extrae suavemente incluso el vello más fino, cuatro veces más corto en comparación con la cera. Además, ahora posee una mayor rotación del disco (2200 rpm) para una eliminación del vello más rápida.

Cabezal extra ancho de depiladora

Cabezal extra ancho de depiladora

El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Diseño galardonado*

Diseño galardonado* para eliminar el vello sin esfuerzo

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612378

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

608

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

20/01/2019

España

España

Genial.

Ergonomía y fácil de usar. La autonomía de la batería es suficiente y buena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP586/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP586/00 Wet & Dry epilator

05/10/2018

España

España

Cómodo, rápido y efectivo

Me ha sorprendido la eficacia de la depiladora. La depilación es rápida y eficaz. En la zona de las piernas no es dolorosa, aunque dependiendo de la sensibilidad de cada uno, puede que en ingles y axilas se note una mayor molestia. Se adapta muy bien al cuerpo y tiene un agarre muy cómodo. Es muy práctico que tenga una luz para ver mejor los pelillos a la hora de depilarse, sobre todo cuando la luz de la estancia no es suficiente, te encuentras a contraluz o te haces sombras a la hora de depilarse. Tiene dos velocidades (una rápida y otra lenta) aunque principalmente he usado solo la rápida, pero para un mejor acabado usar la velocidad más lenta da mejores resultados. La depiladora tiene los dos accesorios para eliminar el vello de las axilas, el de la cara y el de la línea del bikini de forma que hacen más pequeña la zona de las pinzas. El acceso de la rocortadora viene muy bien para dar forma a la línea del bikini, dejando el vello igualado y a con una longitud de 3 mm. El mayor inconveniente de este este accesorio puede ser que es un poco ruidoso. Y por último para acabar con una depilación perfecta tiene unas pinzas con luz y un pequeño espejo con su funda que tiene el formato ideal para llevarlo en el bolso. Por otra parte el cepillo facial deja la piel muy fina y limpia en profundidad la cara. Me gusta que se pueda recargar, ya que había utilizado otros que van a pilas y es mucho más cómodo de esta forma. La batería dura bastante y lo mejor de todo es como mejora el aspecto de la piel con su uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP566/00 Depiladora Wet & Dry, recortador + limpiador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP566/00 Depiladora Wet & Dry, recortador + limpiador

04/10/2018

España

España

Muy cómoda y fácil de usar

Es un producto muy completo, con un montón de cabezales y complementos. Me gusta mucho el diseño, es muy cómodo de coger y usar y, sobre todo, que no tiene que estar enganchado a la electricidad. Se puede usar en la ducha también, pero yo lo encuentro más efectivo y cómodo en seco. La batería dura bastante. El cabezal de zonas sensibles y de corte los he usado muy poco, pero han hecho su función, el limpiador facial también va bien y retira el maquillaje sin problema y la luz de las pinzas es increíble.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP566/00 Depiladora Wet & Dry, recortador + limpiador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRP566/00 Depiladora Wet & Dry, recortador + limpiador

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