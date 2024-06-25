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Para piernas y cuerpo
Uso sin cable
+5 accesorios
La tecnología de doble acción sincroniza pinzas cerámicas largas en acciones continuas para agarrar y eliminar pelos de tan solo 0,5 mm. El cabezal depilador ancho con pinzas un 50 % más largas elimina más vello de una pasada*. Prepárate para semanas de suavidad sin complicaciones.
Nuestras pinzas también giran más veces por minuto que la Braun Silk-épil 9.
32 pinzas cerámicas hechas de material hipoalergénico para un tratamiento cómodo. Se deslizan fácilmente sobre la piel con menos fricción y más contacto con la piel*. Una sensación de suavidad única, en opinión del 91% de las mujeres**.
4.4
de 4
717
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
Maroc
25/06/2024
España
Comprador verificado
Fantástica
Depila genial, la piel queda súper suave, la recomiendo mucho
Ventajas
La bolsa donde guardarla
Contras
N/A
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora Wet & Dry
Zoex
11/09/2023
España
Comprador verificado
Espectaculares resultados
Espectaculares resultados arranca los pelitos más pequeños y finos: una precisión increíble. Por eso la depilación es más duradera. Es muy rápida. Tiene accesorios muy prácticos.
Ventajas
Depilación precisa y fácil
Contras
Algo ruidosa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora Wet & Dry
Turquoise
22/03/2023
España
Comprador verificado
Es muy rápida
Me encanta, es muy rápida, tenía una antigua de otra marca y no tiene nada que ver, esta es muy cómoda de utilizar y se hace súper rápido
Ventajas
Aque sea rápido depilarse
Contras
Que sea inalámbrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora Wet & Dry
vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige
CLT en Alemania N=153, 2019