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Descatalogado
BT2200A/00
Un altavoz tan intrépido como tú
Este resistente altavoz inalámbrico portátil resistente al agua puede ir contigo a donde sea. Llueva, nieve, truene o haga sol, dentro o fuera... seguirá sonando como nunca, debido a su resistencia.
Bluetooth®
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
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