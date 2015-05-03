ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal

Descatalogado

altavoz portátil inalámbrico

BT2200A/00

Un altavoz tan intrépido como tú

Este resistente altavoz inalámbrico portátil resistente al agua puede ir contigo a donde sea. Llueva, nieve, truene o haga sol, dentro o fuera... seguirá sonando como nunca, debido a su resistencia.

Ver todos los beneficios

Un altavoz tan intrépido como tú

  • Bluetooth®

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Batería recargable

Rendimiento de audio avanzado con un diseño resistente

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.