Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta señales de entrada desde 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de los daños por distorsión. Este altavoz evita los cortes a través de un limitador IC de audio dedicado que controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad del altavoz para reproducir la potencia musical disminuye con la energía de la batería, mientras que la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja.