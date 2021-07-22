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  • Recorte rápido y preciso
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Beard Trimmer 3000 SeriesArreglo de barba con cuchillas de punta redondeada

BT3620/15

4.4
| (606) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Recorte rápido y preciso
Velocidad y comodidad en todo momento: nuestras puntas redondeadas ofrecen un recorte suave, mientras que las cuchillas autoafilables aceleran el corte para evitar que tengas que repetir pasadas. Además, con 40 posiciones de longitud, gozarás de la precisión exacta que necesitas.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para unos resultados uniformes y suaves

Recorte rápido y preciso

  • Cuchillas con puntas redondeadas

  • 40 posiciones de longitud

  • precisión de 0,5 mm entre pasos

  • 100 % resistente al agua

  • Hasta 70 minutos de funcionamiento

Está diseñado para proporcionar un arreglo personal cómodo y eficaz

Está diseñado para proporcionar un arreglo personal cómodo y eficaz

Las cuchillas autoafilables con puntas redondeadas están diseñadas para ser suaves con la piel y para que disfrutes de una experiencia de corte más cómoda. Se mantienen tan afiladas como el primer día, sin necesidad de lubricación. Además, al ser anticorrosión, también es más fácil limpiarlas.

Da forma a la barba con la precisión que necesitas

Da forma a la barba con la precisión que necesitas

El dial de precisión del recortador ofrece 40 longitudes en pasos de 0,5 mm, lo que te permite dar forma a la barba con la precisión que necesitas.

Recorte eficiente y uniforme para un look ideal

Recorte eficiente y uniforme para un look ideal

Los avanzados peines-guía Lift & Trim levantan el vello hacia la cuchilla y lo capturan con cada pasada para garantizar un recorte eficiente y uniforme.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

606

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

22/07/2021

España

España

Comprador verificado

Producto impresionante

Por su relación calidad precio recomiendo este producto, funciona perfectamente, la batería dura bastante, tiene para barba con diferentes niveles, es resistente y duradero ya lo tengo un año.

Ventajas

Relación calidad precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero

24/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Corte preciso y cómodo

[Employee of philipsglobal] El producto me parece fantástico porque es preciso a la hora de cortar, se ajusta el largo del peine de manera muy fácil y muy segura. La duración de la batería es alta y no se descarga de no utilizarlo Tiene un diseño muy atractivo y cómodo para cogerlo y utilizarlo. El único inconveniente es que los pelos se quedan pegados por el cuerpo del barbero y hay que coger un cepillo para poder quitarlos y dejarlo limpio. Por lo demás es genial

Ventajas

precisión y comodidad

Contras

limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

19/03/2020

España

España

Comprador verificado

Cumple con su función

Es perfecto para dejarse alturas de barba y pelo entre uni y 5 mm.

Ventajas

Funcionalidad

Contras

Cabezal demasiado grande

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

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