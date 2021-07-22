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Cuchillas con puntas redondeadas
40 posiciones de longitud
precisión de 0,5 mm entre pasos
100 % resistente al agua
Hasta 70 minutos de funcionamiento
Las cuchillas autoafilables con puntas redondeadas están diseñadas para ser suaves con la piel y para que disfrutes de una experiencia de corte más cómoda. Se mantienen tan afiladas como el primer día, sin necesidad de lubricación. Además, al ser anticorrosión, también es más fácil limpiarlas.
El dial de precisión del recortador ofrece 40 longitudes en pasos de 0,5 mm, lo que te permite dar forma a la barba con la precisión que necesitas.
Los avanzados peines-guía Lift & Trim levantan el vello hacia la cuchilla y lo capturan con cada pasada para garantizar un recorte eficiente y uniforme.
4.4
de 4
606
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
22/07/2021
España
Comprador verificado
Producto impresionante
Por su relación calidad precio recomiendo este producto, funciona perfectamente, la batería dura bastante, tiene para barba con diferentes niveles, es resistente y duradero ya lo tengo un año.
Ventajas
Relación calidad precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero
Luis G
24/04/2020
España
Empleado de Philips
Corte preciso y cómodo
[Employee of philipsglobal] El producto me parece fantástico porque es preciso a la hora de cortar, se ajusta el largo del peine de manera muy fácil y muy segura. La duración de la batería es alta y no se descarga de no utilizarlo Tiene un diseño muy atractivo y cómodo para cogerlo y utilizarlo. El único inconveniente es que los pelos se quedan pegados por el cuerpo del barbero y hay que coger un cepillo para poder quitarlos y dejarlo limpio. Por lo demás es genial
Ventajas
precisión y comodidad
Contras
limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
ZZZZZZZ
19/03/2020
España
Comprador verificado
Cumple con su función
Es perfecto para dejarse alturas de barba y pelo entre uni y 5 mm.
Ventajas
Funcionalidad
Contras
Cabezal demasiado grande
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
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