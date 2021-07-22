¡Sorprendido por el rendimiento que ofrece! Esa frase resumiría perfectamente el cómo me he sentido al utilizarla por primera vez. Siempre he usado máquinas de otras marcas, y ya empezaba a estar un poco cansado de tener que repasar la misma zona varias veces a causa de esos pelos rebeldes que se resisten a ser cortados en la primera, e incluso en la segunda pasada... Con esta máquina no tengo ese problema, el sistema Lift & Trim es algo que realmente funciona, por lo que no tardo más de 10 a 15 minutos en arreglar la barba. Otra ventaja de este sistema es que el peine recoge más los pelos cortados, por lo que no llenas todo de pelos como con una máquina convencional. Si es cierto que está diseñada para la barba, pero también cumple su función para arreglar el pelo de la cabeza y otras zonas del cuerpo. La duración de la batería es superior a la indicada, puedo asegurar que llevo más de una hora de uso sin necesidad de conectarla a la corriente. Únicamente le pondría una pega, y es que no trae un peine convencional para sustituir al Lift & Trim. En resumen, es un producto altamente recomendable, realizado con materiales resistentes, un acabado ergonómico y cumple con creces su función. ¡Espero que os guste tanto como a mí!