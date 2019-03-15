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Descatalogado
BT51W/00
Deja espacio para bailar
Libera tu música con el altavoz Bluetooth que cabe en el bolsillo. Este diminuto altavoz te ofrece seis horas de reproducción y un sonido nítido, incluso con el volumen al máximo. El alcance inalámbrico es de 10 metros. Gran cantidad de espacio para bailar por toda la habitación.
Bluetooth®
Blanco
Con solo 90 g de peso, apenas notarás que lo llevas encima. El altavoz de rango completo de 1,5" emite sonidos claros y nítidos incluso al subir y bajar el volumen.
La batería te permite 5 horas de reproducción en una carga completa. La carga se realiza en menos de 3 horas y es muy fácil a través del cable micro USB incluido.
Emparejar con el dispositivo con Bluetooth es muy sencillo. Solo tienes que encender el altavoz y listo. El alcance inalámbrico es de 10 m.
Opiniones