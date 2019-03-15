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Descatalogado

altavoz portátil inalámbrico

BT51W/00

Deja espacio para bailar

Libera tu música con el altavoz Bluetooth que cabe en el bolsillo. Este diminuto altavoz te ofrece seis horas de reproducción y un sonido nítido, incluso con el volumen al máximo. El alcance inalámbrico es de 10 metros. Gran cantidad de espacio para bailar por toda la habitación.

Ver todos los beneficios

Deja espacio para bailar

  • Bluetooth®

  • Blanco

Altavoz de rango completo de 1,5". Sonido claro y nítido

Con solo 90 g de peso, apenas notarás que lo llevas encima. El altavoz de rango completo de 1,5" emite sonidos claros y nítidos incluso al subir y bajar el volumen.

5 horas de reproducción

La batería te permite 5 horas de reproducción en una carga completa. La carga se realiza en menos de 3 horas y es muy fácil a través del cable micro USB incluido.

El Bluetooth se activa y está listo para el emparejamiento con el encendido

Emparejar con el dispositivo con Bluetooth es muy sencillo. Solo tienes que encender el altavoz y listo. El alcance inalámbrico es de 10 m.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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