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Descatalogado

Microcadena

BTB2570/12

4.2

| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Más potencia para tu música

Redescubre tus discos favoritos. Esta elegante microcadena te ofrece 70 W de sonido excelente para que disfrutes de todo, desde CD clásicos hasta tu lista de reproducción más reciente. Los altavoces Bass Reflex mejoran el sonido con tonos graves intensos.

Ver todos los beneficios

Más potencia para tu música

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

Potencia de salida máxima de 70 W

USB: conecta dispositivos de música al instante

Altavoces Bass Reflex de 2 vías con tonos graves completos y potentes

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

2
1

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Ventajas

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Contras

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2570 Mikromusiksystem

Fecha de uso 2020-07-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2570 Mikromusiksystem

Fecha de uso 2020-07-21

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2570 Mini-Stereoanlage

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2570 Mini-Stereoanlage

07/10/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Seht guter Klang

Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität

Ventajas

Gute Bedienung

Contras

Keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2570 Mini-Stereoanlage

Fecha de uso 2020-06-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2570 Mini-Stereoanlage

Fecha de uso 2020-06-07

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