Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Más potencia para tu música
Redescubre tus discos favoritos. Esta elegante microcadena te ofrece 70 W de sonido excelente para que disfrutes de todo, desde CD clásicos hasta tu lista de reproducción más reciente. Los altavoces Bass Reflex mejoran el sonido con tonos graves intensos.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
4.2
de 4
6
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Ventajas
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Contras
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2570 Mikromusiksystem
Fecha de uso 2020-07-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2570 Mikromusiksystem
Fecha de uso 2020-07-21
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2570 Mini-Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2570 Mini-Stereoanlage
Meden
07/10/2020
Deutschland
Comprador verificado
Seht guter Klang
Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität
Ventajas
Gute Bedienung
Contras
Keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2570 Mini-Stereoanlage
Fecha de uso 2020-06-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2570 Mini-Stereoanlage
Fecha de uso 2020-06-07