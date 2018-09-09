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Descatalogado

Microcadena

BTB2670/12

4.5

| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Sonido estéreo de alta fidelidad que se adapta a tu hogar

Disfruta de la música de tu smartphone, escucha tu biblioteca de música a través de Bluetooth y reproduce MP3-CD en esta compacta minicadena Philips todo en uno. También puedes sintonizar tus programas de radio favoritos gracias a la compatibilidad con DAB+ y FM.

Ver todos los beneficios

Sonido estéreo de alta fidelidad que se adapta a tu hogar

  • Bluetooth

  • con MULTIPAIR

  • DAB+

El modo Bluetooth en espera está siempre encendido para volver a realizar la conexión de forma fácil

El modo Bluetooth en espera está siempre encendido para volver a realizar la conexión de forma fácil

Después de que el dispositivo inteligente se haya conectado una vez, el sistema de música de Philips se puede activar desde el modo de espera mediante la función Bluetooth del dispositivo inteligente. Esto también activará la fuente Bluetooth, por lo que se puede transferir música de forma fácil y rápida en cualquier momento.

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida. El conjunto compacto se adapta a cualquier habitación gracias a su diseño elegante y a su tamaño.

Carga USB rápida y eficaz para tu dispositivo inteligente

Carga USB rápida y eficaz para tu dispositivo inteligente

El puerto USB no es solo para reproducir música. El sistema de gestión alimentación de USB inteligente permite una corriente de carga rápida 2A para cargar rápidamente el dispositivo inteligente cuando el sistema musical esté en el modo de espera.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

09/09/2018

Danmark

Danmark

Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT

God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2670 Mikromusiksystem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2670 Mikromusiksystem

17/04/2018

Deutschland

Deutschland

Wie schon immer: Ein super Philips Design

Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.

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Esta reseña se realizó para BTB2670 Mini-Stereoanlage

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Esta reseña se realizó para BTB2670 Mini-Stereoanlage

27/02/2018

France

France

Satisfait

Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2670 Microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2670 Microchaîne

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