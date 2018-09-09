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Descatalogado
Sonido estéreo de alta fidelidad que se adapta a tu hogar
Disfruta de la música de tu smartphone, escucha tu biblioteca de música a través de Bluetooth y reproduce MP3-CD en esta compacta minicadena Philips todo en uno. También puedes sintonizar tus programas de radio favoritos gracias a la compatibilidad con DAB+ y FM.
Bluetooth
con MULTIPAIR
DAB+
Después de que el dispositivo inteligente se haya conectado una vez, el sistema de música de Philips se puede activar desde el modo de espera mediante la función Bluetooth del dispositivo inteligente. Esto también activará la fuente Bluetooth, por lo que se puede transferir música de forma fácil y rápida en cualquier momento.
Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida. El conjunto compacto se adapta a cualquier habitación gracias a su diseño elegante y a su tamaño.
El puerto USB no es solo para reproducir música. El sistema de gestión alimentación de USB inteligente permite una corriente de carga rápida 2A para cargar rápidamente el dispositivo inteligente cuando el sistema musical esté en el modo de espera.
4.5
de 4
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
BjarneBo
09/09/2018
Danmark
Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT
God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2670 Mikromusiksystem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2670 Mikromusiksystem
Rubie
17/04/2018
Deutschland
Wie schon immer: Ein super Philips Design
Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2670 Mini-Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
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Feufeu80
27/02/2018
France
Satisfait
Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2670 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2670 Microchaîne