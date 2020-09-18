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Descatalogado
BTB4800/12
Diseño retro. Sonido actual.
Esta excelente microcadena cuenta con un diseño retro y un rendimiento moderno. La clásica carcasa de madera, el control de volumen de aluminio bruñido y la pantalla de alto brillo se combinan para ofrecer un elemento central llamativo. Allá donde te guste relajarte.
Bluetooth®
DAB+
Esta elegante microcadena te permite transmitir listas de reproducción y más. O puedes desempolvar los clásicos de tu colección de CD gracias a un reproductor de CD que también reproduce CD de MP3 y CD grabados. El sintonizador de radio digital ofrece una recepción cristalina y puedes configurar hasta 20 presintonías de tus emisoras de DAB+ o FM favoritas.
3.4
de 4
11
Reseñas
Sammlerin
18/09/2020
Deutschland
Comprador verificado
Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.
Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!
Ventajas
Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!
Contras
Keine!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB4800 Mini-Stereoanlage
Fecha de uso 2019-08-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB4800 Mini-Stereoanlage
Fecha de uso 2019-08-18
Piedeke
20/09/2019
Nederland
Mooi apparaat
Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB4800 Micromuzieksysteem
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Tompie77
22/12/2017
Nederland
Zeer goed
Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB4800 Micromuzieksysteem
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