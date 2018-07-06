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Descatalogado
Sonido que se adapta a tu hogar
Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena de Philips incluye USB directo y conexión MP3. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, este sistema de sonido te permite disfrutar de la música sin complicaciones.
Bluetooth
La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.
Con una combinación perfecta de diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y con elegancia en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
3.9
de 4
14
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
ciboulette
06/07/2018
France
tres bonne
la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne
Natakuvador
12/07/2013
France
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne
lede
12/07/2013
France
Comprador verificado
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne