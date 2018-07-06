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Descatalogado

Microcadena

BTM2056/12

3.9

| (14) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Sonido que se adapta a tu hogar

Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena de Philips incluye USB directo y conexión MP3. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, este sistema de sonido te permite disfrutar de la música sin complicaciones.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • Bluetooth

Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.

Puede montarse en la pared para una colocación versátil

Puede montarse en la pared para una colocación versátil

Con una combinación perfecta de diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y con elegancia en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 4

14

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

3

06/07/2018

France

France

tres bonne

la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne

12/07/2013

France

France

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne

12/07/2013

France

France

Comprador verificado

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2056 Microchaîne

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