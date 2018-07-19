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Descatalogado
Relájate con buena música
Escucha la música de tu smartphone, transmite el contenido de tu biblioteca por Bluetooth y reproduce CD de MP3 en este sistema musical de Philips todo en uno de diseño compacto. Carga todos tus dispositivos inteligentes, ya sean smartphones o tabletas, con el puerto de carga USB incorporado.
30 W
Bluetooth®
Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
4.2
de 4
10
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
deheerbagger
19/07/2018
Nederland
alles ineen BT mp3 usb geweldig
alles is er bijna compleet mis de koptelefoon aansluiting, als die er was zou je een BT koptelefoon kunnen aan sluiten en was de set een echte verkoop kraker. voor de rest echt Phillips alles werkt zonder gedoe duidelijke handleiding een voorbeeld voor andere
Esta reseña se realizó para BTM2335 Micromuzieksysteem
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Montagnon25
26/08/2016
France
Très bonne chaine
Déjà un coup de chapeau à la logistique Philips... En effet, chaîne commandée un jeudi à midi, reçue par UPS le vendredi a 15 heures...De plus le son de cette chaine est excellent...Satisfait en tous points...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2335 Microchaîne
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HansFox
28/11/2015
Nederland
Veel HiFi voor weinig geld
Een zeer compact strak en mooi uitziend HiFi systeem. Ik stond stomverbaasd wat een prachtig en zuiver geluid eruitkomt van dit systeem met een krachtige bass uit de kleine speakers. De radiozenders zijn zowel automatisch of met de hand te zoeken. Tijd, datum alles is kinderlijk makkelijk in te stellen. Voor dit geld heb ik een zeer goed geluid voor mijn zolder. In mijn huiskamer heb ik de Fidelio A5 waar ik ook goed over te spreken bent.
Sí, recomiendo este producto
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