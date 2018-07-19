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Microcadena

BTM2335/12

4.2

| (10) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Relájate con buena música

Escucha la música de tu smartphone, transmite el contenido de tu biblioteca por Bluetooth y reproduce CD de MP3 en este sistema musical de Philips todo en uno de diseño compacto. Carga todos tus dispositivos inteligentes, ya sean smartphones o tabletas, con el puerto de carga USB incorporado.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

  • 30 W

  • Bluetooth®

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Potencia de salida máxima de 30 W

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

10

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

19/07/2018

Nederland

Nederland

alles ineen BT mp3 usb geweldig

alles is er bijna compleet mis de koptelefoon aansluiting, als die er was zou je een BT koptelefoon kunnen aan sluiten en was de set een echte verkoop kraker. voor de rest echt Phillips alles werkt zonder gedoe duidelijke handleiding een voorbeeld voor andere

Esta reseña se realizó para BTM2335 Micromuzieksysteem

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26/08/2016

France

France

Très bonne chaine

Déjà un coup de chapeau à la logistique Philips... En effet, chaîne commandée un jeudi à midi, reçue par UPS le vendredi a 15 heures...De plus le son de cette chaine est excellent...Satisfait en tous points...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2335 Microchaîne

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28/11/2015

Nederland

Nederland

Veel HiFi voor weinig geld

Een zeer compact strak en mooi uitziend HiFi systeem. Ik stond stomverbaasd wat een prachtig en zuiver geluid eruitkomt van dit systeem met een krachtige bass uit de kleine speakers. De radiozenders zijn zowel automatisch of met de hand te zoeken. Tijd, datum alles is kinderlijk makkelijk in te stellen. Voor dit geld heb ik een zeer goed geluid voor mijn zolder. In mijn huiskamer heb ik de Fidelio A5 waar ik ook goed over te spreken bent.

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