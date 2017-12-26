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Descatalogado
Sonido estéreo de alta fidelidad que se adapta a tu hogar
Conecta hasta dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo o usa USB Direct y personaliza el sonido con control digital. Conecta cualquier dispositivo musical a través de la toma de audio y da una nueva fuerza a tu música. Y todo en un diseño compacto y fino que se puede montar en pared.
Bluetooth®
con MULTIPAIR
La transmisión inalámbrica de sonido mediante Bluetooth® es cada vez más común en el sector de los sistemas de sonido, pero la mayoría de estos sistemas compatibles con Bluetooth® no permiten emparejar más de un dispositivo a la vez. El emparejamiento de varios dispositivos te permite emparejar hasta tres dispositivos de forma simultánea y cambiar entre ellos al instante.
Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida. El conjunto compacto se adapta a cualquier habitación gracias a su diseño elegante y a su tamaño.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
4.2
de 4
16
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Ferogi
26/12/2017
España
Exactamente lo que necesitaba
Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2460 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2460 Microcadena
Tounet
03/04/2018
Suisse
Je suis content
J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2460 Microchaîne
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Nicolatrn
21/07/2017
Italia
Comprador verificado
Ottimo prodotto, suono buono
Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2460 Sistema musicale micro
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