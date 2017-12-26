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Descatalogado

Microcadena

BTM2460/12

4.2

| (16) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

Sonido estéreo de alta fidelidad que se adapta a tu hogar

Conecta hasta dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo o usa USB Direct y personaliza el sonido con control digital. Conecta cualquier dispositivo musical a través de la toma de audio y da una nueva fuerza a tu música. Y todo en un diseño compacto y fino que se puede montar en pared.

Ver todos los beneficios

Sonido estéreo de alta fidelidad que se adapta a tu hogar

  • Bluetooth®

  • con MULTIPAIR

Transmisión de música a través de Bluetooth® con emparejamiento con varios dispositivos

Transmisión de música a través de Bluetooth® con emparejamiento con varios dispositivos

La transmisión inalámbrica de sonido mediante Bluetooth® es cada vez más común en el sector de los sistemas de sonido, pero la mayoría de estos sistemas compatibles con Bluetooth® no permiten emparejar más de un dispositivo a la vez. El emparejamiento de varios dispositivos te permite emparejar hasta tres dispositivos de forma simultánea y cambiar entre ellos al instante.

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida. El conjunto compacto se adapta a cualquier habitación gracias a su diseño elegante y a su tamaño.

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

16

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

2
1

26/12/2017

España

España

Exactamente lo que necesitaba

Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2460 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2460 Microcadena

03/04/2018

Suisse

Suisse

Je suis content

J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2460 Microchaîne

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Esta reseña se realizó para BTM2460 Microchaîne

21/07/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto, suono buono

Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2460 Sistema musicale micro

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