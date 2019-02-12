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Descatalogado

Microcadena

BTM2560/12

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Potencia para tus canciones

Escucha toda la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/W en una microcadena de Philips. Los altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves impactantes y la potencia de salida máxima de 70 W te trae un sonido atronador.

Ver todos los beneficios

Potencia para tus canciones

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Control digital del sonido

El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Carga USB rápida y eficaz para tu dispositivo inteligente

Carga USB rápida y eficaz para tu dispositivo inteligente

El puerto USB no es solo para reproducir música. El sistema de gestión alimentación de USB inteligente permite una corriente de carga rápida 2A para cargar rápidamente el dispositivo inteligente cuando el sistema musical esté en el modo de espera.

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

12/02/2019

Österreich

Österreich

einwandfreies Produkt

Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2560 Mini-Stereoanlage

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2560 Mini-Stereoanlage

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