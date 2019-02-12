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Descatalogado
Potencia para tus canciones
Escucha toda la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/W en una microcadena de Philips. Los altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves impactantes y la potencia de salida máxima de 70 W te trae un sonido atronador.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
El puerto USB no es solo para reproducir música. El sistema de gestión alimentación de USB inteligente permite una corriente de carga rápida 2A para cargar rápidamente el dispositivo inteligente cuando el sistema musical esté en el modo de espera.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
kepepe
12/02/2019
Österreich
einwandfreies Produkt
Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2560 Mini-Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2560 Mini-Stereoanlage