    Boquilla de recambio para secadores de pelo

      3000 series Boquilla de secado

      CP1702

      Boquilla de recambio para secadores de pelo

      La boquilla del secador ayuda a que el aire caliente fluya mientras se seca el pelo, reduce el encrespamiento y aumenta el volumen.

      Boquilla de recambio para secadores de pelo

      • Secador
      • Rosa cereza

      Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

      De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

      Especificaciones técnicas

      • Pieza reemplazable

        Apta para los modelos de producto
        BHD308, BHD342, BHD356, BHP398
