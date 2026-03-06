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    • Peine-guía ajustable para tu cortapelos Peine-guía ajustable para tu cortapelos Peine-guía ajustable para tu cortapelos

      Beard Trimmer Series Peine-guía ajustable para barba de 0,4-10 mm

      CP2374/01

      Peine-guía ajustable para tu cortapelos

      Este peine-guía ajustable para tu cortapelos te ofrece precisión garantizada para el estilo que tienes en mente.

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      Peine-guía ajustable para tu cortapelos

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      • Blue
      • Longitud del pelo: 0,4-10 mm
      • Barbero serie 5000
      • Barbero serie 7000

      Especificaciones técnicas

      • Piezas de repuesto

        Se ajusta a los tipos de producto
        • BT5765, BT5775, BT5780, BT5785, BT7660
        • BT7665, BT7670
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