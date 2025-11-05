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Cuchillas totalmente metálicas
precisión de 0,2 mm entre pasos
Tecnología BeardSense
Colector de pelo
Hasta 100 minutos de funcionamiento
Las cuchillas de metal autoafilables ofrecen mayor resistencia para lograr la máxima precisión y se mantienen tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricación. Además, al ser anticorrosión, también es más fácil limpiarlas.
El dial de precisión del recortador ofrece 40 longitudes en pasos de 0,2 mm, lo que te permite dar forma a la barba con la precisión que necesitas.
Nuestro innovador colector de pelo atrapa eficazmente hasta el 80 % del vello recortado* para que puedas usar el dispositivo con menos complicaciones.
4.3
de 4
168
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Jch85
05/11/2025
España
Parte de la promoción
Excelente recortadoracon unos resultados excepcio
Estoy absolutamente encantado con esta recortadora. El funcionamiento es increíblemente bueno y suave, lo que facilita mucho el trabajo. Lo más destacable es el apurado excelente que consigue, dejando un corte limpio y preciso. Además, la versatilidad es fantástica, ya que permite elegir entre muchos niveles de corte con total facilidad. Un punto a favor que valoro muchísimo es el diseño inteligente que incluye un pequeño depósito donde se quedan almacenados los pelos. Esto hace que la limpieza sea rapidísima y mucho más cómoda. Recomendado al 100%. Una compra de gran calidad.
Ventajas
El apurado
Contras
Por poner una pega que fuera un bebé más pequeño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
DaniLii
04/11/2025
España
Parte de la promoción
Buen producto, cómodo y buen acabado
Es la segunda vez que compro una recordadora para la barba de Philips y estoy encantado, es muy sencilla de usar y de regular y el acabado que te deja al 0 es casi perfecto y si no quieres no hace falta que te repases con la cuchilla Yo la uso 2/3 veces en semana y llevo la barba siempre perfecta Espero que mi opinión ayude a otros para comprar un buen producto a buen precio Un saludo
Ventajas
Acabado casi perfecto
Contras
no le veo pegas, funciona muy bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
Lumnox Ideas
27/10/2025
España
Parte de la promoción
La máquina es estupenda para recortar la barba
La máquina es la mejor que he probado, las cuchillas son autoafilables y la pasada al recortar es súper suave. Uno de los aspectos que más me ha gustado es el accesorio que recoge la mayor parte de los pelos que recorta, es una maravilla. Se pueden limpiar tanto los accesorios como la máquina con agua. Otro aspecto a valorar es que se carga muy rápido. Lo recomiendo a todos los que nos gusta dejarnos la barba de hasta 1 cm
Ventajas
Las cuchillas son una maravilla y el accesorio recolector de pelos
Contras
En realidad aun no he encontrado nada que no me guste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
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