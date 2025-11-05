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  • Máxima precisión, mínimo esfuerzo
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Beard Trimmer 5000 SeriesPerfilado de la barba con un colector de pelo

BT5775/15

4.3
| (168) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Máxima precisión, mínimo esfuerzo
Disfruta de precisión total sin esfuerzo: con cuchillas metálicas autoafilables y un innovador colector de pelo, nuestro recortador optimiza tu experiencia de afeitado. Además, la tecnología BeardSense aumenta la potencia justo cuando lo necesitas.
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para una barba precisa con menos complicaciones

Máxima precisión, mínimo esfuerzo

  • Cuchillas totalmente metálicas

  • precisión de 0,2 mm entre pasos

  • Tecnología BeardSense

  • Colector de pelo

  • Hasta 100 minutos de funcionamiento

Máxima precisión y rendimiento duradero

Máxima precisión y rendimiento duradero

Las cuchillas de metal autoafilables ofrecen mayor resistencia para lograr la máxima precisión y se mantienen tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricación. Además, al ser anticorrosión, también es más fácil limpiarlas.

Da forma a la barba con la precisión que necesitas

Da forma a la barba con la precisión que necesitas

El dial de precisión del recortador ofrece 40 longitudes en pasos de 0,2 mm, lo que te permite dar forma a la barba con la precisión que necesitas.

Diseñado para atrapar el vello mientras lo recortas

Diseñado para atrapar el vello mientras lo recortas

Nuestro innovador colector de pelo atrapa eficazmente hasta el 80 % del vello recortado* para que puedas usar el dispositivo con menos complicaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

168

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

05/11/2025

España

España

Excelente recortadoracon unos resultados excepcio

Estoy absolutamente encantado con esta recortadora. El funcionamiento es increíblemente bueno y suave, lo que facilita mucho el trabajo. Lo más destacable es el apurado excelente que consigue, dejando un corte limpio y preciso. Además, la versatilidad es fantástica, ya que permite elegir entre muchos niveles de corte con total facilidad. Un punto a favor que valoro muchísimo es el diseño inteligente que incluye un pequeño depósito donde se quedan almacenados los pelos. Esto hace que la limpieza sea rapidísima y mucho más cómoda. Recomendado al 100%. Una compra de gran calidad.

Ventajas

El apurado

Contras

Por poner una pega que fuera un bebé más pequeño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo

04/11/2025

España

España

Buen producto, cómodo y buen acabado

Es la segunda vez que compro una recordadora para la barba de Philips y estoy encantado, es muy sencilla de usar y de regular y el acabado que te deja al 0 es casi perfecto y si no quieres no hace falta que te repases con la cuchilla Yo la uso 2/3 veces en semana y llevo la barba siempre perfecta Espero que mi opinión ayude a otros para comprar un buen producto a buen precio Un saludo

Ventajas

Acabado casi perfecto

Contras

no le veo pegas, funciona muy bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo

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27/10/2025

España

España

La máquina es estupenda para recortar la barba

La máquina es la mejor que he probado, las cuchillas son autoafilables y la pasada al recortar es súper suave. Uno de los aspectos que más me ha gustado es el accesorio que recoge la mayor parte de los pelos que recorta, es una maravilla. Se pueden limpiar tanto los accesorios como la máquina con agua. Otro aspecto a valorar es que se carga muy rápido. Lo recomiendo a todos los que nos gusta dejarnos la barba de hasta 1 cm

Ventajas

Las cuchillas son una maravilla y el accesorio recolector de pelos

Contras

En realidad aun no he encontrado nada que no me guste

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Perfilado de la barba con un colector de pelo

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