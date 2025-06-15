Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
BT7670/15
Filos afilados, mínimo esfuerzo
Con cuchillas metálicas autoafilables, un recortador ancho y la tecnología BeardSense, obtendrás un acabado preciso y uniforme sin esfuerzo. Además, el innovador colector de pelo evita el desorden y te ayuda a recortarte la barba con menos complicaciones.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Perfilado de la barba con un colector de pelo
total
recurring payment
Las cuchillas de metal autoafilables ofrecen mayor resistencia para lograr la máxima precisión y se mantienen tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricación. Además, al ser anticorrosión, también es más fácil limpiarlas.
El dial de precisión del recortador ofrece 40 longitudes en pasos de 0,2 mm, lo que te permite dar forma a la barba con la precisión que necesitas.
Nuestro innovador colector de pelo atrapa eficazmente hasta el 80 % del vello recortado* para que puedas usar el dispositivo con menos complicaciones.
La tecnología BeardSense del recortador escanea la densidad de la barba 125 veces por segundo para aumentar la potencia en las zonas más densas, lo que te brinda la potencia idónea para obtener los mejores resultados.
Los avanzados peines-guía Lift & Trim levantan el vello hacia la cuchilla y lo capturan con cada pasada para garantizar un recorte eficiente y uniforme.
El recortador ancho totalmente metálico de alta calidad te ayuda a perfilar la barba para lograr un acabado limpio y definido.
El recortador de precisión fácil de montar, con su diseño estrecho, añade más definición a los detalles sin esfuerzo y perfila tu look con precisión.
Los peines-guía para degradado del recortador crean un recorte progresivo a ambos lados de la barba para conseguir un acabado perfecto.
Dado que el recortador es 100 % lavable, solo tienes que enjuagarlo bajo el grifo para gozar de una experiencia de arreglo personal simplificada.
Nuestro mango ergonómico con empuñadura Fine Line de 360° facilita el agarre y el manejo del dispositivo, lo que te proporciona la comodidad y el control que necesitas para perfeccionar tu look.
El soporte permite cargar y almacenar el dispositivo cómodamente para tenerlo listo cuando lo necesites.
Nuestra batería de litio duradera ofrece una experiencia de corte potente y continua con hasta 120 minutos de funcionamiento, con opción de carga rápida de 5 minutos**.
El indicador del estado de la batería te mantiene siempre al tanto indicando si está completamente cargada, lo que te garantiza que siempre esté lista para la siguiente sesión de arreglo personal.
La funda de viaje te permite tener el dispositivo y todos los accesorios que necesitas almacenados en un solo lugar para que tu rutina de arreglo personal en casa o fuera de ella esté siempre organizada.
Accesorios
Potencia
Diseño
Servicios
Fácil de usar
Resumen
Herramientas de estilo
Peines
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.