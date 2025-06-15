Buscar términos

      Beard Trimmer 7000 Series Perfilado de la barba con un colector de pelo

      BT7670/15

      Filos afilados, mínimo esfuerzo

      Con cuchillas metálicas autoafilables, un recortador ancho y la tecnología BeardSense, obtendrás un acabado preciso y uniforme sin esfuerzo. Además, el innovador colector de pelo evita el desorden y te ayuda a recortarte la barba con menos complicaciones.

      Para una barba definida con menos complicaciones

      • Cuchillas totalmente metálicas
      • precisión de 0,2 mm entre pasos
      • Recortador ancho
      • Colector de pelo
      • Hasta 120 minutos de funcionamiento
      Las cuchillas de metal autoafilables ofrecen mayor resistencia para lograr la máxima precisión y se mantienen tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricación. Además, al ser anticorrosión, también es más fácil limpiarlas.

      El dial de precisión del recortador ofrece 40 longitudes en pasos de 0,2 mm, lo que te permite dar forma a la barba con la precisión que necesitas.

      Nuestro innovador colector de pelo atrapa eficazmente hasta el 80 % del vello recortado* para que puedas usar el dispositivo con menos complicaciones.

      La tecnología BeardSense del recortador escanea la densidad de la barba 125 veces por segundo para aumentar la potencia en las zonas más densas, lo que te brinda la potencia idónea para obtener los mejores resultados.

      Los avanzados peines-guía Lift & Trim levantan el vello hacia la cuchilla y lo capturan con cada pasada para garantizar un recorte eficiente y uniforme.

      El recortador ancho totalmente metálico de alta calidad te ayuda a perfilar la barba para lograr un acabado limpio y definido.

      El recortador de precisión fácil de montar, con su diseño estrecho, añade más definición a los detalles sin esfuerzo y perfila tu look con precisión.

      Los peines-guía para degradado del recortador crean un recorte progresivo a ambos lados de la barba para conseguir un acabado perfecto.

      Dado que el recortador es 100 % lavable, solo tienes que enjuagarlo bajo el grifo para gozar de una experiencia de arreglo personal simplificada.

      Nuestro mango ergonómico con empuñadura Fine Line de 360° facilita el agarre y el manejo del dispositivo, lo que te proporciona la comodidad y el control que necesitas para perfeccionar tu look.

      El soporte permite cargar y almacenar el dispositivo cómodamente para tenerlo listo cuando lo necesites.

      Nuestra batería de litio duradera ofrece una experiencia de corte potente y continua con hasta 120 minutos de funcionamiento, con opción de carga rápida de 5 minutos**.

      El indicador del estado de la batería te mantiene siempre al tanto indicando si está completamente cargada, lo que te garantiza que siempre esté lista para la siguiente sesión de arreglo personal.

      Organiza tu arreglo personal en casa o fuera de ella

      La funda de viaje te permite tener el dispositivo y todos los accesorios que necesitas almacenados en un solo lugar para que tu rutina de arreglo personal en casa o fuera de ella esté siempre organizada.

      Especificaciones técnicas

      • Accesorios

        Comodidad
        • Colector de pelo
        • Soporte de carga
        • Cepillo de limpieza
        • USB-A (no incluye adaptador)
        Viajes y almacenamiento
        Funda de viaje

      • Potencia

        Tipo de batería
        Iones de litio
        Carga
        • 1 hora
        • Carga rápida en 5 min
        • Carga USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Tiempo de funcionamiento
        120 minutos
        Estado de la pila
        Indicador de carga
        Uso
        Sin cable

      • Diseño

        Acabado
        Metálico gris pizarra
        Mango
        Empuñadura ergonómica

      • Servicios

        Garantía
        Hasta 5 años***

      • Fácil de usar

        No necesita mantenimiento
        No requiere aceite para cuchillas
        Resistencia al agua
        Wet & Dry

      • Resumen

        Zona del cuerpo
        Barba
        Herramientas y accesorios
        10
        Posiciones de longitud
        0,4/20 mm
        Precisión entre cada paso
        40
        Solución
        Recorta
        Tecnologías
        BeardSense

      • Herramientas de estilo

        Cuchilla de corte
        Cuchillas metálicas autoafilables
        Especializada
        • Recortador de precisión
        • Peine-guía para degradado
        • Recortador ancho

      • Peines

        Barba
        • Corto 0,4/10 mm
        • Largo 10,4/20 mm

