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Descatalogado

StreamiumBase de conexión

DC1050/12

3

| (2) Reseñas

Libera la música de tu iPod

Libera la música de tu iPod y escúchala con claridad y a todo volumen en el Wireless Music System de Philips.

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Libera la música de tu iPod

Fácil acceso con mando a distancia

Reproductor iPod

Reproductor iPod

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 4

2

Reseñas

4
3
2

03/02/2010

United Kingdom

United Kingdom

Simply a Must

An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.

Esta reseña se realizó para Streamium DC1050 Docking cradle

Esta reseña se realizó para Streamium DC1050 Docking cradle

07/12/2010

Nederland

Nederland

opgepast werkt niet bij elke streamium

dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.

Esta reseña se realizó para Streamium DC1050 Houder/basisstation

Esta reseña se realizó para Streamium DC1050 Houder/basisstation

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