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Descatalogado
DC1050/12
Libera la música de tu iPod
Libera la música de tu iPod y escúchala con claridad y a todo volumen en el Wireless Music System de Philips.
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3.0
de 4
2
Reseñas
Justalongfromthecottage
03/02/2010
United Kingdom
Simply a Must
An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.
Esta reseña se realizó para Streamium DC1050 Docking cradle
Esta reseña se realizó para Streamium DC1050 Docking cradle
Nederbelt
07/12/2010
Nederland
opgepast werkt niet bij elke streamium
dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.
Esta reseña se realizó para Streamium DC1050 Houder/basisstation
Esta reseña se realizó para Streamium DC1050 Houder/basisstation