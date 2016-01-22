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Descatalogado

sistema docking

DC350/12

2.4

| (5) Reseñas

El sistema de música para ejecutivos

El Docking System DC350 de Philips reproduce música desde iPhone, iPod y radio. Dispone de una base para iPhone y iPod para sincronizar música, el calendario y listas de cosas para hacer desde el ordenador. El receptor Bluetooth® ofrece además llamadas en modo manos libres y transmisión inalámbrica de música.

Ver todos los beneficios

conecta, sincroniza y reproduce

El sistema de música para ejecutivos

Sincroniza el calendario y los contactos del iPhone o iPod desde el ordenador a través de USB

Bluetooth para llamadas en modo manos libres

Bluetooth para llamadas en modo manos libres

Todas las unidades para coche de Philips que disponen de Bluetooth están equipadas con un módulo Bluetooth integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres y transferencia de música de los teléfonos y dispositivos de audio que tengan Bluetooth. El proceso de emparejamiento es tan fácil como configurar unos auriculares Bluetooth normales. Puedes transferir los contactos de tu teléfono y guardar tu agenda favorita en el sistema. También puedes desactivar el modo manos libres fácilmente para conversaciones privadas. Gracias al Bluetooth, puedes atender llamadas sin líos de cables y conducir de forma segura con las dos manos al volante.

Teléfono móvil con Bluetooth

Teléfono móvil con Bluetooth

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.4

de 4

5

Reseñas

5
3

22/01/2016

France

France

super produit

cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage

Esta reseña se realizó para DC350 station d'accueil pour baladeur

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20/05/2012

België

België

Goed en betrouwbaar

Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC350 entertainmentsysteem met dock

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC350 entertainmentsysteem met dock

16/10/2011

France

France

PASSABLE

Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen

Esta reseña se realizó para DC350 station d'accueil pour baladeur

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