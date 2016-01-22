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Descatalogado
DC350/12
El sistema de música para ejecutivos
El Docking System DC350 de Philips reproduce música desde iPhone, iPod y radio. Dispone de una base para iPhone y iPod para sincronizar música, el calendario y listas de cosas para hacer desde el ordenador. El receptor Bluetooth® ofrece además llamadas en modo manos libres y transmisión inalámbrica de música.
Todas las unidades para coche de Philips que disponen de Bluetooth están equipadas con un módulo Bluetooth integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres y transferencia de música de los teléfonos y dispositivos de audio que tengan Bluetooth. El proceso de emparejamiento es tan fácil como configurar unos auriculares Bluetooth normales. Puedes transferir los contactos de tu teléfono y guardar tu agenda favorita en el sistema. También puedes desactivar el modo manos libres fácilmente para conversaciones privadas. Gracias al Bluetooth, puedes atender llamadas sin líos de cables y conducir de forma segura con las dos manos al volante.
2.4
de 4
5
Reseñas
CIRE
22/01/2016
France
super produit
cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage
Esta reseña se realizó para DC350 station d'accueil pour baladeur
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Wimvb
20/05/2012
België
Goed en betrouwbaar
Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC350 entertainmentsysteem met dock
Sí, recomiendo este producto
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gregh06
16/10/2011
France
PASSABLE
Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen
Esta reseña se realizó para DC350 station d'accueil pour baladeur
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Se necesita un iPhone para utilizar las funciones de teléfono con altavoz