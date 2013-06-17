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Descatalogado
DCM2020/12
Relájate con buena música
Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad al mismo tiempo. También se pueden conectar otros reproductores de música portátil a esta microcadena DCM2020/12 a través del USB o la conexión MP3. Disfruta de tu música con el potente sonido de los altavoces Bass Reflex.
con conector de 30 patillas
para iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.
3.7
de 4
14
Reseñas
Tim146
17/06/2013
Nederland
Super
Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM2020 Micromuzieksysteem
Sí, recomiendo este producto
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robasy
15/05/2012
Italia
ottimo
molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM2020 Sistema musicale micro
Sí, recomiendo este producto
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Rita1
04/12/2013
België
Een aangenaam toestel
Aangenaam van klank,tuner met goede ontvangst én goede CD-speler.'Weerstaat' vlot aan dagdagelijks gebruik.Niet duur bij aankoop.
Sí, recomiendo este producto
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