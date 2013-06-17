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Descatalogado

Microcadena

DCM2020/12

3.7

| (14) Reseñas

Relájate con buena música

Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad al mismo tiempo. También se pueden conectar otros reproductores de música portátil a esta microcadena DCM2020/12 a través del USB o la conexión MP3. Disfruta de tu música con el potente sonido de los altavoces Bass Reflex.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

  • con conector de 30 patillas

  • para iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

Conexión MP3 para reproducir música portátil

Conexión MP3 para reproducir música portátil

La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso

La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

14

Reseñas

2

17/06/2013

Nederland

Nederland

Super

Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2020 Micromuzieksysteem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2020 Micromuzieksysteem

15/05/2012

Italia

Italia

ottimo

molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2020 Sistema musicale micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2020 Sistema musicale micro

04/12/2013

België

België

Een aangenaam toestel

Aangenaam van klank,tuner met goede ontvangst én goede CD-speler.'Weerstaat' vlot aan dagdagelijks gebruik.Niet duur bij aankoop.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2020 Micromuzieksysteem

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Esta reseña se realizó para DCM2020 Micromuzieksysteem

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