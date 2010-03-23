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Descatalogado
DCM278/12
Obsesionados por el sonido
Carga tu iPhone/iPod y reproduce su música con un sonido excepcional gracias a la elegante microcadena de Philips. Su diseño compacto y plano con posibilidad de montaje en la pared combina con cualquier tipo de decoración. Además, dispone de opciones de reproducción añadidas gracias al USB directo.
base para iPod/iPhone
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
El sistema de música de Philips tiene 10 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
3.9
de 4
14
Reseñas
ik26
23/03/2010
España
Muy recomendable
Buscaba un dispositivo no muy voluminoso y que fuese compatible con las nuevas tecnologias existentes en el mercado. Al final enconte este equipo de musica, de facil instalacion y manejo, compatible con mi ipod y con cualquier otro dispositivo de carga de archivos de musica.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM278 Elegante microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM278 Elegante microcadena
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM278 Élégante microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM278 Élégante microchaîne
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM278 Élégante microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM278 Élégante microchaîne