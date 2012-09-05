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Descatalogado
Sistema de sonido que se adapta a tu hogar
Conecta tu iPod/iPhone/iPad, u otro dispositivo con USB directo, y disfruta de los potentes graves que ofrece la tecnología wOOx. Con un diseño inteligente que incluye opciones de montaje en la pared, esta microcadena DCM3060/12 de Philips ofrece un sonido inigualable con estilo.
Base para iPod/iPhone/iPad
40 W
La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.
3.9
de 4
8
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
perotjcm
05/09/2012
España
Es lo que estaba buscando
Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3060 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3060 Microcadena
Oldie72
16/10/2012
Deutschland
Ein tolles preiswertes Produkt
Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3060 Mini Stereoanlage
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3060 Mini Stereoanlage
Lorenz
15/08/2012
Italia
eccellente
l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3060 Sistema musicale micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3060 Sistema musicale micro