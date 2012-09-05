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Descatalogado

Microcadena

DCM3060/12

3.9

| (8) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

Conecta tu iPod/iPhone/iPad, u otro dispositivo con USB directo, y disfruta de los potentes graves que ofrece la tecnología wOOx. Con un diseño inteligente que incluye opciones de montaje en la pared, esta microcadena DCM3060/12 de Philips ofrece un sonido inigualable con estilo.

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Obsesionados por el sonido

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

  • Base para iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 4

8

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

2

05/09/2012

España

España

Es lo que estaba buscando

Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3060 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3060 Microcadena

16/10/2012

Deutschland

Deutschland

Ein tolles preiswertes Produkt

Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3060 Mini Stereoanlage

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3060 Mini Stereoanlage

15/08/2012

Italia

Italia

eccellente

l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3060 Sistema musicale micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3060 Sistema musicale micro

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