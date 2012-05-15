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Descatalogado
Obsesionados por el sonido
Disfruta de la música desde varias fuentes con un sonido rico y puro gracias al tweeter de cúpula en esta microcadena clásica de Philips. Reproduce contenidos, carga tu iPod/iPhone y disfruta de una fantástica experiencia musical con la reproducción de MP3-CD, la conexión MP3 y el USB directo.
base para iPod/iPhone
100 W
Los tweeters de cúpula reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces. Con una mezcla armoniosa de sonido sin distorsiones y una amplia gama de calidades acústicas nítidas, ofrecen una excelente calidad vocal y unos tonos instrumentales puros, lo que equilibra el sonido general cuando se utilizan con una combinación de woofers.
Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.
El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. De uso habitual en Europa, la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.
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4.1
de 4
9
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
frsteel
15/05/2012
España
Sonido, Diseño y precio inmejorables.
Es una Microcadena que cumple todas las espectativas, el sonido es de gran calidad, la sintonización de cadenas de radio perfecta, el diseño siendo bastante clasico y funcional es perfecto. Y sobre todo el precio que es bastante bueno para la calidad total del producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM377 Microcadena clásica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM377 Microcadena clásica
ErdemHeceoglu
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM377 Classic micro sound system
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM377 Classic micro sound system
Headphones123
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM377 Classic micro sound system
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM377 Classic micro sound system