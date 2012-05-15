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Descatalogado

Microcadena clásica

DCM377/12

4.1

| (9) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Disfruta de la música desde varias fuentes con un sonido rico y puro gracias al tweeter de cúpula en esta microcadena clásica de Philips. Reproduce contenidos, carga tu iPod/iPhone y disfruta de una fantástica experiencia musical con la reproducción de MP3-CD, la conexión MP3 y el USB directo.

Ver todos los beneficios

Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

  • base para iPod/iPhone

  • 100 W

Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces. Con una mezcla armoniosa de sonido sin distorsiones y una amplia gama de calidades acústicas nítidas, ofrecen una excelente calidad vocal y unos tonos instrumentales puros, lo que equilibra el sonido general cuando se utilizan con una combinación de woofers.

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Sistema de datos por radio envía información de emisoras y servicios de datos

El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. De uso habitual en Europa, la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

9

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2

15/05/2012

España

España

Sonido, Diseño y precio inmejorables.

Es una Microcadena que cumple todas las espectativas, el sonido es de gran calidad, la sintonización de cadenas de radio perfecta, el diseño siendo bastante clasico y funcional es perfecto. Y sobre todo el precio que es bastante bueno para la calidad total del producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM377 Microcadena clásica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM377 Microcadena clásica

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM377 Classic micro sound system

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM377 Classic micro sound system

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM377 Classic micro sound system

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM377 Classic micro sound system

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