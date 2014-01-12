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Descatalogado
Torre de sonido
Saca el máximo partido de tus CD o iPod/iPhone/iPad con un sonido nítido y envolvente gracias a LivingSound y PureDigital. Este sistema docking 3.1 DCM5090/10 de Philips dispone de un subwoofer, una salida de potencia de 200 W y una base fácil de usar.
Base para iPod/iPhone/iPad
La tecnología LivingSound de Philips (pendiente de patente) amplía el área óptima de escucha para que puedas disfrutar de una música totalmente absorbente en una zona más amplia. Debido a que combina varios procesos de sonido, recupera la riqueza y los detalles espaciales del estudio de grabación que se suelen perder en los sistemas estéreo compactos. El efecto resultante es un área óptima de escucha más amplia, en la que el sonido se distribuye uniformemente por la habitación. Ahora puedes disfrutar de una calidad estéreo óptima en un área más amplia, en lugar de verte limitado a una zona estrecha.
La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.
Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Este sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.
4.3
de 4
68
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Baranexp
12/01/2014
España
Sobresaliente
Sobresaliente en diseño y sonido, no defrauda, con eso lo digo todo, no se porque tengo que poner un minimo de caracteres
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking
Sí, recomiendo este producto
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Unomas
19/12/2013
España
Bueno bonito pero no barato
Bueno y bonito queda fantastico con el ipod pero a hora no puedo conectar mi iphone 5 haria falta un adaptador. Todo muy bien y con un envio muy rapido y un servicio postventa fantastico
Sí, recomiendo este producto
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Luyro
18/12/2013
España
MAGNÍFICO
Me encanta!!! Se escucha de maravilla, el diseño me encanta, no le falta ni un detalle. Es que me gusta todo, todo, todo de este producto No se puede decir mas
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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