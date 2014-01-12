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Descatalogado

Philips Fideliosistema docking

DCM5090/10

4.3

| (68) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Torre de sonido

Saca el máximo partido de tus CD o iPod/iPhone/iPad con un sonido nítido y envolvente gracias a LivingSound y PureDigital. Este sistema docking 3.1 DCM5090/10 de Philips dispone de un subwoofer, una salida de potencia de 200 W y una base fácil de usar.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Torre de sonido

  • Base para iPod/iPhone/iPad

LivingSound para un sonido estéreo más amplio y absorbente

LivingSound para un sonido estéreo más amplio y absorbente

La tecnología LivingSound de Philips (pendiente de patente) amplía el área óptima de escucha para que puedas disfrutar de una música totalmente absorbente en una zona más amplia. Debido a que combina varios procesos de sonido, recupera la riqueza y los detalles espaciales del estudio de grabación que se suelen perder en los sistemas estéreo compactos. El efecto resultante es un área óptima de escucha más amplia, en la que el sonido se distribuye uniformemente por la habitación. Ahora puedes disfrutar de una calidad estéreo óptima en un área más amplia, en lugar de verte limitado a una zona estrecha.

Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido

Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido

La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad

Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Este sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

68

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

12/01/2014

España

España

Sobresaliente

Sobresaliente en diseño y sonido, no defrauda, con eso lo digo todo, no se porque tengo que poner un minimo de caracteres

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

19/12/2013

España

España

Bueno bonito pero no barato

Bueno y bonito queda fantastico con el ipod pero a hora no puedo conectar mi iphone 5 haria falta un adaptador. Todo muy bien y con un envio muy rapido y un servicio postventa fantastico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

18/12/2013

España

España

MAGNÍFICO

Me encanta!!! Se escucha de maravilla, el diseño me encanta, no le falta ni un detalle. Es que me gusta todo, todo, todo de este producto No se puede decir mas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

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