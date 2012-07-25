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Descatalogado
DCM580/12
Torre de sonido
Disfruta de un sonido más amplio y absorbente con el sistema docking DCM580 de Philips. El diseño de la torre admite iPhone/iPod, CD y dispositivos USB. La tecnología LivingSound distribuye el sonido uniformemente por toda la habitación para disfrutar de una experiencia acústica perfecta.
RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
Sistema de altavoces 4.1 con subwoofer integrado.
La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
3.9
de 4
70
Reseñas
Gurra
25/07/2012
United Kingdom
Great product
Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM580 docking station for iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM580 docking station for iPod/iPhone
erictheb
25/10/2011
United Kingdom
Fab piece of kit!
Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!
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Esta reseña se realizó para DCM580 docking station for iPod/iPhone
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Esta reseña se realizó para DCM580 docking station for iPod/iPhone
Imaccer
02/12/2013
België
Gewoon weg top
Aanrader voor wie iphone heeft gewoon zuivere klank uit zo een zuil Ben van plan mij de nieuwste te kopen waar je ipad kan insteken.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM580 Docking station voor iPod/iPhone
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