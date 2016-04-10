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Descatalogado

altavoz base

DS1150/11

2.9

| (60) Reseñas

Sonido que se adapta a tu hogar

Con un sonido sorprendentemente rico, este altavoz base compacto DS1150/11 se sincroniza automáticamente con los ajustes de hora de tu iPod o iPhone. Disfruta de una luz nocturna ajustable y de la comodidad de poder cargar un segundo dispositivo móvil a través de USB.

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Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • con conector de 30 patillas

  • para iPod/iPhone

  • Puerto USB para carga

  • 6 W

Luz nocturna de intensidad suave

Carga un segundo dispositivo móvil a través de USB

Diseño elegante y compacto que se adapta a cualquier mesa

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.9

de 4

60

Reseñas

10/04/2016

España

España

Error y carga pero no funciona el altavoz

Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1150 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1150 altavoz base

21/12/2013

België

België

Super product

super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1150 docking-luidspreker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1150 docking-luidspreker

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1150 Dockingstation

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1150 Dockingstation

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