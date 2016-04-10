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Descatalogado

altavoz base

DS1150/12

2.9
| (60) Reseñas
Sonido que se adapta a tu hogar
Con un sonido rico y profundo, este altavoz base compacto DS1150/12 de Philips se sincroniza automáticamente con los ajustes de hora de tu iPhone o iPod. Disfruta de una luz nocturna ajustable y de la comodidad de poder cargar un segundo dispositivo móvil.
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Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • con conector de 30 patillas

  • para iPod/iPhone

  • Puerto USB para carga

  • 6 W

Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone

Al conectar el iPod o el iPhone el reloj de éstos y el de la estación base se sincronizan automáticamente.

Carga un segundo dispositivo móvil a través de USB

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.9

de 4

60

Reseñas

10/04/2016

España

España

Error y carga pero no funciona el altavoz

Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1150 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1150 altavoz base

21/12/2013

België

België

Super product

super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1150 docking-luidspreker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1150 docking-luidspreker

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1150 Dockingstation

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Esta reseña se realizó para DS1150 Dockingstation

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