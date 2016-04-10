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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
DS1150/12
con conector de 30 patillas
para iPod/iPhone
Puerto USB para carga
6 W
Al conectar el iPod o el iPhone el reloj de éstos y el de la estación base se sincronizan automáticamente.
2.9
de 4
60
Reseñas
Garrapato
10/04/2016
España
Error y carga pero no funciona el altavoz
Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1150 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1150 altavoz base
Animal0907
21/12/2013
België
Super product
super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1150 docking-luidspreker
Sí, recomiendo este producto
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Matze48
17/12/2013
Deutschland
Es ist ein tolles Gerät
Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1150 Dockingstation
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1150 Dockingstation