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Descatalogado

altavoz base

DS1155/12

3.4

| (34) Reseñas

Sonido que se adapta a tu hogar

Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el altavoz base DS1155 no solo ofrece un sonido completo y rico, sino que también dispone de reloj y luz nocturna suave, lo que lo convierte en el dispositivo perfecto para la mesilla de noche.

Ver todos los beneficios

Sonido que se adapta a tu hogar

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • Puerto USB para carga

  • 6 W

Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone

Al conectar el iPod o el iPhone el reloj de éstos y el de la estación base se sincronizan automáticamente.

Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

Diseño elegante y compacto que se adapta a cualquier mesa

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.4

de 4

34

Reseñas

24/09/2018

España

España

Muy contento

Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base

20/12/2013

España

España

Espectacular

Precioso y funcionamiento perfecto y sin ningún fallo, calidad precio impresionante.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base

08/06/2013

España

España

Original

Original diseño. Buen sonido. Lo unico que añadiria es que el conector lightnin fuera algo mas largo para poder colocar el iphone con funda bumper. No tiene de momento app de philips compatible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base

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