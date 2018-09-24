Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
DS1155/12
Sonido que se adapta a tu hogar
Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el altavoz base DS1155 no solo ofrece un sonido completo y rico, sino que también dispone de reloj y luz nocturna suave, lo que lo convierte en el dispositivo perfecto para la mesilla de noche.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
Puerto USB para carga
6 W
Al conectar el iPod o el iPhone el reloj de éstos y el de la estación base se sincronizan automáticamente.
3.4
de 4
34
Reseñas
Miki66
24/09/2018
España
Muy contento
Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base
carloscamblor
20/12/2013
España
Espectacular
Precioso y funcionamiento perfecto y sin ningún fallo, calidad precio impresionante.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base
Seroj
08/06/2013
España
Original
Original diseño. Buen sonido. Lo unico que añadiria es que el conector lightnin fuera algo mas largo para poder colocar el iphone con funda bumper. No tiene de momento app de philips compatible.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1155 altavoz base