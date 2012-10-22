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Descatalogado

altavoz base

DS3020/12

4.5

| (44) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Llena tu espacio con música y estilo

En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base DS3020/12 de Philips ofrece un sonido nítido para que crees tu atmósfera personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de la máxima flexibilidad.

Ver todos los beneficios

con este altavoz base

Llena tu espacio con música y estilo

  • para iPod/iPhone

  • Alimentación por CA o batería

Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los celulares

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier nivel de volumen

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier nivel de volumen

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

44

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

22/10/2012

España

España

Excelente

Practico, facil de usar, y excelente diseño, lo recomendaria!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base

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Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base

19/12/2011

España

España

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Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base

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Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Dock from such a small product.

Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3020 docking speaker

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Esta reseña se realizó para DS3020 docking speaker

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