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Descatalogado
Llena tu espacio con música y estilo
En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base DS3020/12 de Philips ofrece un sonido nítido para que crees tu atmósfera personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de la máxima flexibilidad.
para iPod/iPhone
Alimentación por CA o batería
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.
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4.5
de 4
44
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Groov14
22/10/2012
España
Excelente
Practico, facil de usar, y excelente diseño, lo recomendaria!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base
ricmarlop
19/12/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
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Sculora
27/07/2012
United Kingdom
Great Dock from such a small product.
Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3020 docking speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3020 docking speaker