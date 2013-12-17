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Descatalogado
Sonido que se adapta a tu hogar
En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base DS3100/12 de Philips ofrece un sonido nítido para que crees tu atmósfera personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de la máxima flexibilidad.
para iPod/iPhone
Alimentación por CA o batería
3.8
de 4
14
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3100 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3100 altavoz base
robbo42
09/04/2013
United Kingdom
i po docking station
really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3100 docking speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3100 docking speaker
Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3100 Sistema docking con altoparlanti
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3100 Sistema docking con altoparlanti