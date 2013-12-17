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Descatalogado

altavoz base

DS3100/12

3.8

| (14) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Sonido que se adapta a tu hogar

En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base DS3100/12 de Philips ofrece un sonido nítido para que crees tu atmósfera personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de la máxima flexibilidad.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • para iPod/iPhone

  • Alimentación por CA o batería

Potencia de salida total de 10 W RMS

Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

14

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

3

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3100 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3100 altavoz base

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

i po docking station

really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3100 docking speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3100 docking speaker

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3100 Sistema docking con altoparlanti

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3100 Sistema docking con altoparlanti

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