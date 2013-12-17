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Descatalogado
DS3205/12
Sonido que se adapta a tu hogar
Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el altavoz base DS3205 reproduce la música del iPod/iPhone con un sonido de claridad cristalina. Disfruta de opción de alimentación mediante CA o pilas para una flexibilidad máxima.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
10 W, funciona con pilas o CA
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.
3.1
de 4
25
Reseñas
mika
17/12/2013
España
excelente este producto excelente por precio-calidad
Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base
hicks0r
10/12/2013
España
Mi regalo para todos mis amigos con iPhone
Sin lugar a dudas el mejor altavoz que he podido probar, una relacion calidad precio estupenda. Esteticamente precioso, tiene los botones justos para hacer su funcion que no es otra que reproducir el sonido del iPhone, algo que hace de forma impresionante. Es increible la variedad que existe en el mercado de este tipo de docks, con esta compra no os equivocais. Normalmente cuando acudo a cualquier gran superficie suelo enganchar el iPhone en todos los docks para ver que tal (soy un poco delicado con la calidad de audio) y aun no he encontrado nada que realmente me merezca cambiarlo. Yo lo tengo instalado en la habitacion de matrimonio, aunque con lo portatil que es suelo llevarlo a otros sitios. El dia que lo compres y le reproduzcas la primera cancion espero que se te quede la misma cara de asombro que a mi, lo primero que pense fue ¿como puede salir un audio con tanta potencia y tan limpio de algo tan pequeño? 100% recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base
Neojos
17/04/2013
España
Actualizar app
Si actualizasen las app para iphone 5 y se pudiera disfrutar del ecualizador sería perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base