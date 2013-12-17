ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del embalaje
  • Fotografía del producto delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

altavoz base

DS3205/12

3.1

| (25) Reseñas

Sonido que se adapta a tu hogar

Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el altavoz base DS3205 reproduce la música del iPod/iPhone con un sonido de claridad cristalina. Disfruta de opción de alimentación mediante CA o pilas para una flexibilidad máxima.

Ver todos los beneficios

Sonido que se adapta a tu hogar

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • 10 W, funciona con pilas o CA

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier nivel de volumen

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier nivel de volumen

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Parlantes de neodimio para un sonido puro y con más equilibrio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

25

Reseñas

17/12/2013

España

España

excelente este producto excelente por precio-calidad

Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

10/12/2013

España

España

Mi regalo para todos mis amigos con iPhone

Sin lugar a dudas el mejor altavoz que he podido probar, una relacion calidad precio estupenda. Esteticamente precioso, tiene los botones justos para hacer su funcion que no es otra que reproducir el sonido del iPhone, algo que hace de forma impresionante. Es increible la variedad que existe en el mercado de este tipo de docks, con esta compra no os equivocais. Normalmente cuando acudo a cualquier gran superficie suelo enganchar el iPhone en todos los docks para ver que tal (soy un poco delicado con la calidad de audio) y aun no he encontrado nada que realmente me merezca cambiarlo. Yo lo tengo instalado en la habitacion de matrimonio, aunque con lo portatil que es suelo llevarlo a otros sitios. El dia que lo compres y le reproduzcas la primera cancion espero que se te quede la misma cara de asombro que a mi, lo primero que pense fue ¿como puede salir un audio con tanta potencia y tan limpio de algo tan pequeño? 100% recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

17/04/2013

España

España

Actualizar app

Si actualizasen las app para iphone 5 y se pudiera disfrutar del ecualizador sería perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.