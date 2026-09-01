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Descatalogado

altavoz base

DS3400/12

Sonido que se adapta a tu hogar

Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el altavoz base DS3400 reproduce la música del iPod/iPhone con un sonido de claridad cristalina mientras lo carga. Disfruta de opción de alimentación mediante CA o pilas para una flexibilidad máxima.

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Sonido que se adapta a tu hogar

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • 10 W, funciona con pilas o CA

Sincronización del PC con el iPod o iPhone

¡Conéctalo, escúchalo, sincronízalo y cárgalo! Sumérgete en tu música preferida de iPod o iPhone mientras éste se carga. También se sincroniza con el PC conectando el altavoz mediante un cable USB.

Aplicación gratuita ClockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones

Aplicación gratuita ClockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones

La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. ClockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.

Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los celulares

Especificaciones técnicas

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