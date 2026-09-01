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Descatalogado
DS3400/12
Sonido que se adapta a tu hogar
Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el altavoz base DS3400 reproduce la música del iPod/iPhone con un sonido de claridad cristalina mientras lo carga. Disfruta de opción de alimentación mediante CA o pilas para una flexibilidad máxima.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
10 W, funciona con pilas o CA
¡Conéctalo, escúchalo, sincronízalo y cárgalo! Sumérgete en tu música preferida de iPod o iPhone mientras éste se carga. También se sincroniza con el PC conectando el altavoz mediante un cable USB.
La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. ClockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.
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