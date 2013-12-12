Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Sonido que se adapta a tu hogar
En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base ofrece un sonido nítido que llena tu espacio personal y garantiza una transmisión Bluetooth inalámbrica además de sincronizar tu iPod/iPhone/iPad con tu PC.
para iPod/iPhone/iPad
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo.La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que puedas reproducir tu música favorita desde el iPod, iPhone o iPad en el sistema de audio de Philips, de forma cómoda y cuando quieras.
RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.
4.1
de 4
14
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
lossegura
12/12/2013
España
FABULOSO
Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
valter8015
07/02/2015
Italia
Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente
Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
boxerlady
16/09/2013
Italia
Ottimo e bello
Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®