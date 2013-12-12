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Descatalogado

Altavoz base con Bluetooth®

DS3600/12

4.1

| (14) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Sonido que se adapta a tu hogar

En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base ofrece un sonido nítido que llena tu espacio personal y garantiza una transmisión Bluetooth inalámbrica además de sincronizar tu iPod/iPhone/iPad con tu PC.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • para iPod/iPhone/iPad

Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde el iPod/iPhone/iPad

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo.La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que puedas reproducir tu música favorita desde el iPod, iPhone o iPad en el sistema de audio de Philips, de forma cómoda y cuando quieras.

Potencia de salida total de 20 W RMS

Potencia de salida total de 20 W RMS

RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones

Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones

La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

14

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2

12/12/2013

España

España

FABULOSO

Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

07/02/2015

Italia

Italia

Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente

Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

16/09/2013

Italia

Italia

Ottimo e bello

Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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