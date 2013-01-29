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Descatalogado
Diseñado para viajar contigo por todo el mundo
Aunque compacto y muy fácil de transportar, este reproductor DS7550/12 de Philips no es un peso pluma en cuanto a rendimiento de sonido. Diseñado para viajar, incluye una batería recargable de larga duración, un sólido acabado en aluminio y una funda de transporte.
para iPod/iPhone
Batería recargable
La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.
4.3
de 4
34
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
Skungdog
29/01/2013
España
Muy buen producto
Es un altavoz genial, muy buen sonido. El único problema, es que me he pasado a Iphone 5 y ya no me vale el conector de 32pins de apple, y por lo visto los adaptadores no valen en estos productos, así que tengo que utilizar el conector mini-jack. Por el resto perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
28/02/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
desertbunny01
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 docking speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 docking speaker