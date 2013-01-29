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Descatalogado

altavoz base

DS7550/12

4.3

| (34) Reseñas | 91% ha recomendado este producto

Diseñado para viajar contigo por todo el mundo

Aunque compacto y muy fácil de transportar, este reproductor DS7550/12 de Philips no es un peso pluma en cuanto a rendimiento de sonido. Diseñado para viajar, incluye una batería recargable de larga duración, un sólido acabado en aluminio y una funda de transporte.

Ver todos los beneficios

con este altavoz base

Diseñado para viajar contigo por todo el mundo

  • para iPod/iPhone

  • Batería recargable

Tecnología wOOx para unos graves enriquecidos pero precisos y sin distorsión

Tecnología wOOx para unos graves enriquecidos pero precisos y sin distorsión

La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda

Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda

El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

34

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

29/01/2013

España

España

Muy buen producto

Es un altavoz genial, muy buen sonido. El único problema, es que me he pasado a Iphone 5 y ya no me vale el conector de 32pins de apple, y por lo visto los adaptadores no valen en estos productos, así que tengo que utilizar el conector mini-jack. Por el resto perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

28/02/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

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Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 docking speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 docking speaker

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