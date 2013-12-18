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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Diseñado para viajar
Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el altavoz base DS7580 es ideal para viajar gracias a su tamaño compacto y su potente sonido. También incluye una batería recargable y una funda de transporte.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
Batería recargable, 10 W
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.
La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
tono33
18/12/2013
España
Simple, buen sonido y diseño...
Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7580 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7580 altavoz base
lloydd
20/06/2014
Suisse
le son est coupé
j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?
Esta reseña se realizó para DS7580 Station d'accueil
Esta reseña se realizó para DS7580 Station d'accueil