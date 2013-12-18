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Descatalogado

altavoz base

DS7580/10

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Diseñado para viajar

Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el altavoz base DS7580 es ideal para viajar gracias a su tamaño compacto y su potente sonido. También incluye una batería recargable y una funda de transporte.

Ver todos los beneficios

Diseñado para viajar

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • Batería recargable, 10 W

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Tecnología wOOx para unos graves enriquecidos pero precisos y sin distorsión

Tecnología wOOx para unos graves enriquecidos pero precisos y sin distorsión

La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

18/12/2013

España

España

Simple, buen sonido y diseño...

Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7580 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7580 altavoz base

20/06/2014

Suisse

Suisse

le son est coupé

j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?

Esta reseña se realizó para DS7580 Station d'accueil

Esta reseña se realizó para DS7580 Station d'accueil

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