SoundCurve para obtener un sonido nítido

El diseño en curva especialmente cuidado de la cubierta posterior de este altavoz base de Philips crea una estructura acústica de gran efectividad para la reproducción del sonido. Su curvatura perfectamente definida refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce de forma espectacular la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido increíblemente nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.