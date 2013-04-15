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Descatalogado

Altavoz base con Bluetooth®

DS8400/10

Llena tu casa de un sonido increíble, inalámbricamente

El altavoz base DS8400 te ofrece un sonido fantástico desde el iPod/iPhone/iPad a través el conector Lightning. Saca el máximo partido a tu música, juegos y vídeos ahora. Con la transmisión a través de Bluetooth y la batería recargable, puedes disfrutar de la música en cualquier parte, de forma inalámbrica.

Ver todos los beneficios

Llena tu casa de un sonido increíble, inalámbricamente

  • Bluetooth®

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone/iPad

  • Batería recargable, 30 W

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

SoundCurve para obtener un sonido nítido

SoundCurve para obtener un sonido nítido

El diseño en curva especialmente cuidado de la cubierta posterior de este altavoz base de Philips crea una estructura acústica de gran efectividad para la reproducción del sonido. Su curvatura perfectamente definida refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce de forma espectacular la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido increíblemente nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.

Especificaciones técnicas

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