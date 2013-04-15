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Descatalogado
DS8400/10
Llena tu casa de un sonido increíble, inalámbricamente
El altavoz base DS8400 te ofrece un sonido fantástico desde el iPod/iPhone/iPad a través el conector Lightning. Saca el máximo partido a tu música, juegos y vídeos ahora. Con la transmisión a través de Bluetooth y la batería recargable, puedes disfrutar de la música en cualquier parte, de forma inalámbrica.
Bluetooth®
con conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
Batería recargable, 30 W
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
El diseño en curva especialmente cuidado de la cubierta posterior de este altavoz base de Philips crea una estructura acústica de gran efectividad para la reproducción del sonido. Su curvatura perfectamente definida refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce de forma espectacular la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido increíblemente nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.
Opiniones