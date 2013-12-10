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Descatalogado

altavoz base

DS8500/12

4.1

| (20) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Calidad de sonido y estilo excepcionales

El elegante y moderno altavoz base de Philips te proporciona un sonido espectacular para tu iPhone o iPod, gracias a la tecnología PureDigital. Disfruta de un control avanzado gracias al sensor de proximidad y al control remoto intuitivo, complemento perfecto del diseño y el acabado del altavoz.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Calidad de sonido y estilo excepcionales

Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido

Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido

La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Volumen acústico óptimo ideal para los parlantes

El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor reproducción de graves posible. El volumen acústico asignado a cada controlador de rango medio está perfectamente ajustado a los requerimientos. Los tonos bajos suenan profundos y fuertes para que disfrutes de graves más potentes.

Diseño curvo en la parte posterior para un sonido preciso

Su diseño con líneas puras y la atractiva cubierta curva no solo ofrecen un aspecto fabuloso; constituyen también una estructura acústica más eficaz. Diseñada al milímetro, la curva mejora la consistencia de la carcasa del altavoz, lo que reduce drásticamente las resonancias internas y permite una reproducción del sonido más natural y precisa. Podrás disfrutar de unos altavoces elegantes con un sonido sensacional.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

20

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

2

10/12/2013

España

España

Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base

08/12/2013

España

España

Me gusta mucho

Tras buscar multitud de información sobre altavoces para escuchar música desde mi Iphone, me decidí por este modelo y estoy gratamente satisfecha. La calidad es buena y tiene una batería que hace no depender de la red eléctrica.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base

04/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic sound

Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8500 docking speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8500 docking speaker

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