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Descatalogado
Calidad de sonido y estilo excepcionales
El elegante y moderno altavoz base de Philips te proporciona un sonido espectacular para tu iPhone o iPod, gracias a la tecnología PureDigital. Disfruta de un control avanzado gracias al sensor de proximidad y al control remoto intuitivo, complemento perfecto del diseño y el acabado del altavoz.
La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.
El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor reproducción de graves posible. El volumen acústico asignado a cada controlador de rango medio está perfectamente ajustado a los requerimientos. Los tonos bajos suenan profundos y fuertes para que disfrutes de graves más potentes.
Su diseño con líneas puras y la atractiva cubierta curva no solo ofrecen un aspecto fabuloso; constituyen también una estructura acústica más eficaz. Diseñada al milímetro, la curva mejora la consistencia de la carcasa del altavoz, lo que reduce drásticamente las resonancias internas y permite una reproducción del sonido más natural y precisa. Podrás disfrutar de unos altavoces elegantes con un sonido sensacional.
4.1
de 4
20
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
InaGarcia
10/12/2013
España
Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base
MartaVal
08/12/2013
España
Me gusta mucho
Tras buscar multitud de información sobre altavoces para escuchar música desde mi Iphone, me decidí por este modelo y estoy gratamente satisfecha. La calidad es buena y tiene una batería que hace no depender de la red eléctrica.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base
MalcLondon
04/08/2017
United Kingdom
Fantastic sound
Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8500 docking speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8500 docking speaker