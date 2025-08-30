ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto
  • Fotografía del producto delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto

Descatalogado

altavoz base

DS8550/10

3.9

| (51) Reseñas | 84% ha recomendado este producto

Sonido que se adapta a tu hogar

Saca más provecho de la música, los juegos y los vídeos. Este altavoz base inteligente a la par que elegante reproduce el sonido de tu iPod, iPhone o iPad con una calidad impresionante y garantiza una gran comodidad gracias a la batería recargable incorporada y a la transmisión por Bluetooth.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido

Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido

La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Batería recargable integrada para facilitar el transporte

SoundCurve para disfrutar de un sonido nítido

SoundCurve para disfrutar de un sonido nítido

La cuidadosamente diseñada cubierta posterior curvada de este parlante con base Philips crea una estructura acústica altamente efectiva para la reproducción del sonido. Su curva definida refuerza la rigidez de la carcasa del parlante, lo que reduce de forma espectacular la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma podés disfrutar de un sonido increíblemente nítido en unos parlantes de diseño sorprendente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

51

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

30/08/2025

España

España

hola tengo el altavoz DS8550/10 y no se reproduce el audio en el altavoz, esta emparejado a traves del bluetooth con el iphone 15

Esta reseña se realizó para DS8550 altavoz base

Fecha de uso 2025-07-30

Esta reseña se realizó para DS8550 altavoz base

Fecha de uso 2025-07-30

22/11/2013

España

España

Philips Phidelio DS8550... una gran compra!

Tengo el Philips Phidelio DS8550 desde hace más o menos un año y lo cierto es que antes de comprarlo tenía en mente otro equipo de este tipo (audio inalámbrico) pero finalmente probando ambos en directo en la tienda me dí cuenta de que la calidad del Philips era superior al otro (no recuerdo la marca que era, pero era conocida). Supongo que por tener más vatios, pero la cuestión es que con el uso me he dado cuenta de que no puedo vivir sin él. Lo uso a diario y lo mejor de todo es que puedo llevármelo donde quiera puesto que tiene casi 5 horas de autonomía. Diría que en mi caso, sí carga mi iPad 2...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8550 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8550 altavoz base

03/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding product!

Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.

Esta reseña se realizó para DS8550 docking speaker

Esta reseña se realizó para DS8550 docking speaker

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.