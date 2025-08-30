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Descatalogado
Sonido que se adapta a tu hogar
Saca más provecho de la música, los juegos y los vídeos. Este altavoz base inteligente a la par que elegante reproduce el sonido de tu iPod, iPhone o iPad con una calidad impresionante y garantiza una gran comodidad gracias a la batería recargable incorporada y a la transmisión por Bluetooth.
La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.
La cuidadosamente diseñada cubierta posterior curvada de este parlante con base Philips crea una estructura acústica altamente efectiva para la reproducción del sonido. Su curva definida refuerza la rigidez de la carcasa del parlante, lo que reduce de forma espectacular la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma podés disfrutar de un sonido increíblemente nítido en unos parlantes de diseño sorprendente.
3.9
de 4
51
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
gorlumabe
30/08/2025
España
hola tengo el altavoz DS8550/10 y no se reproduce el audio en el altavoz, esta emparejado a traves del bluetooth con el iphone 15
Esta reseña se realizó para DS8550 altavoz base
Fecha de uso 2025-07-30
Esta reseña se realizó para DS8550 altavoz base
Fecha de uso 2025-07-30
mariarod
22/11/2013
España
Philips Phidelio DS8550... una gran compra!
Tengo el Philips Phidelio DS8550 desde hace más o menos un año y lo cierto es que antes de comprarlo tenía en mente otro equipo de este tipo (audio inalámbrico) pero finalmente probando ambos en directo en la tienda me dí cuenta de que la calidad del Philips era superior al otro (no recuerdo la marca que era, pero era conocida). Supongo que por tener más vatios, pero la cuestión es que con el uso me he dado cuenta de que no puedo vivir sin él. Lo uso a diario y lo mejor de todo es que puedo llevármelo donde quiera puesto que tiene casi 5 horas de autonomía. Diría que en mi caso, sí carga mi iPad 2...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8550 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8550 altavoz base
Bugsy
03/11/2012
United Kingdom
Outstanding product!
Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.
Esta reseña se realizó para DS8550 docking speaker
Esta reseña se realizó para DS8550 docking speaker