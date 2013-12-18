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Descatalogado

Philips Fideliosistema docking

DTM5095/12

3.9

| (17) Reseñas | 82% ha recomendado este producto

Disfruta de la música del iPod/iPhone/iPad inalámbricamente

Escucha tu música inalámbricamente a través de Bluetooth®. Esta estación base de Philips también reproduce la música de tus CD o iPod/iPad/iPhone a través del conector Lightning, ofreciendo un sonido amplio, envolvente y de gran claridad gracias a LivingSound y Pure Digital

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Disfruta de la música del iPod/iPhone/iPad inalámbricamente

  • Bluetooth

  • con conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

LivingSound para un sonido estéreo más amplio y absorbente

LivingSound para un sonido estéreo más amplio y absorbente

La tecnología LivingSound de Philips (pendiente de patente) amplía el área óptima de escucha para que puedas disfrutar de una música totalmente absorbente en una zona más amplia. Debido a que combina varios procesos de sonido, recupera la riqueza y los detalles espaciales del estudio de grabación que se suelen perder en los sistemas estéreo compactos. El efecto resultante es un área óptima de escucha más amplia, en la que el sonido se distribuye uniformemente por la habitación. Ahora puedes disfrutar de una calidad estéreo óptima en un área más amplia, en lugar de verte limitado a una zona estrecha.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

17

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

18/12/2013

España

España

toda la música sin cables en un equipo de gran calidad

Gran equipo para reproducir música sin necesidad de cables. Fácil conexión bluetooth con PC y tablets. Excelente calidad de sonido para disfrutar de las mejores apps de música para dispositivos móviles y ordenadores. Sin olvidar que también reproduce CDs y emisoras de radio. Ocupa poco espacio y puede alcanzar un volumen de sonido potente y con sensación envolvente. El diseño no está mal, aunque podrían ofrecerse otras gamas de colores menos oscuros. En resumen, muy buena inversión para los amantes de la música

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DTM5095 sistema docking

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Esta reseña se realizó para DTM5095 sistema docking

16/12/2013

España

España

Me encanta

Equipo que suena muy y muy bien. Es una pena que ninguna tienda en Esàña lo tenga... y lo tengas que comprar "a ciegas" (sin verlo a Amazon). Bonito y muy potente. El otro de 80 w, sonaba bastante mal... vale la pena arriesgarse. Por cierto... la base o pie.. mide 29.5cm... no la torre (más estrecha). he de decir, que ese aspecto fue determinante (utilice el chat de Philips... y no es muy bueno... teiendolo en exposición me dijeron que media 380 mm). Gracias a Sandra que me perjuro que media 300 mm y por eso lo compre.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DTM5095 sistema docking

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Esta reseña se realizó para DTM5095 sistema docking

08/05/2014

Deutschland

Deutschland

Alles, was ich will

Den DTM5095 nenn ich nun schon seit neun Monaten mein Eigen und ich freue mich über den satten Sound und die Gesamtfunktionalität. Der Turm steht bei mir im Arbeitszimmer, er passt jedoch auch in jedes bis zu mittelgroße Wohnzimmer (<40qm). Wenn ihr also eine kompakte Docking Station mit herausragendem Klang sucht, seid ihr mit dem DTM5095 gut beraten.

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Esta reseña se realizó para DTM5095 Docking-Soundsystem

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Esta reseña se realizó para DTM5095 Docking-Soundsystem

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