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Descatalogado

Auriculares

FS3BK/00

Graves enriquecidos

Su diseño plegable, compacto y ligero, los convierte en los auriculares perfectos para tus desplazamientos. Disfruta de un sonido potente gracias al sistema acústico cerrado.

Ver todos los beneficios

Dondequiera que vayas

Graves enriquecidos

  • De diadema

  • Negro

Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves enriquecidos y un sonido potente

Los controladores de 40 mm se han diseñado para reproducir unos graves enriquecidos y un sonido potente en cualquier parte.

Diseño plegable compacto para transportarlos y guardarlos fácilmente

El diseño compacto y plegable te permite plegar fácilmente la banda de sujeción para que puedas guardar los auriculares cómodamente.

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Opiniones

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