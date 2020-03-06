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Descatalogado

Minicadena Hi-Fi

FWM185/12

3.7

| (6) Reseñas

Escucha tu música favorita en MP3 y CD con un sonido excelente

Disfruta de forma ininterrumpida de tus canciones en CD, MP3 y WMA durante hasta 10 horas en el FWM185. Prolonga el placer musical escuchando las canciones en casa desde el reproductor portátil, con USB directo y entrada de reproductor de MP3.

Ver todos los beneficios

con reproducción de USB directo

Escucha tu música favorita en MP3 y CD con un sonido excelente

  • Reproducción de MP3-CD

  • USB directo

Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante

Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante

10 horas de música en MP3-CD

10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 4

6

Reseñas

2

06/03/2020

Nederland

Nederland

Empleado de Philips

Was een geweldige radio combinatie.

[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.

Ventajas

Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.

Contras

De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.

Esta reseña se realizó para FWM185 Mini-HiFi-systeem

Fecha de uso 2018-03-06

Esta reseña se realizó para FWM185 Mini-HiFi-systeem

Fecha de uso 2018-03-06

26/12/2014

Nederland

Nederland

Goed product philips fwm185

ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM185 Mini-HiFi-systeem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM185 Mini-HiFi-systeem

22/07/2012

France

France

bonne chaîne hifi

très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM185 Minichaîne hi-fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWM185 Minichaîne hi-fi

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