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Descatalogado
FWM185/12
Escucha tu música favorita en MP3 y CD con un sonido excelente
Disfruta de forma ininterrumpida de tus canciones en CD, MP3 y WMA durante hasta 10 horas en el FWM185. Prolonga el placer musical escuchando las canciones en casa desde el reproductor portátil, con USB directo y entrada de reproductor de MP3.
Reproducción de MP3-CD
USB directo
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
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Reseñas
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Empleado de Philips
Was een geweldige radio combinatie.
[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.
Ventajas
Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.
Contras
De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.
Esta reseña se realizó para FWM185 Mini-HiFi-systeem
Fecha de uso 2018-03-06
Esta reseña se realizó para FWM185 Mini-HiFi-systeem
Fecha de uso 2018-03-06
Gio123
26/12/2014
Nederland
Goed product philips fwm185
ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM185 Mini-HiFi-systeem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM185 Mini-HiFi-systeem
Gillou
22/07/2012
France
bonne chaîne hifi
très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM185 Minichaîne hi-fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWM185 Minichaîne hi-fi