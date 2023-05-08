Este producto cumple los requisitos para la exención del IVA
Filtro 2 en 1 para garantizar un buen rendimiento
Filtro original de Philips que se adapta perfectamente
Hasta 12 meses de uso
Filtra el 99,97% de las partículas de 0,003 µm
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Filtra el 99,97 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,003 micras(1)
Nuestro sistema de filtrado de 2 capas con tecnología HEPA NanoProtect atrapa un 99,97 % de las partículas ultrafinas de tan solo 0,003 micras(1). La tecnología HEPA NanoProtect no solo atrapa los contaminantes, sino que también utiliza una carga electrostática para atraerlos, por lo que limpia hasta el doble de aire que la filtración HEPA H13 tradicional, con un menor consumo(2).
Ajuste perfecto para un rendimiento alto constante
Los filtros originales de Philips se han diseñado en sintonía con el dispositivo para garantizar su compatibilidad total y, por lo tanto, el funcionamiento óptimo y continuo del dispositivo.
Los filtros Philips garantizan que tu dispositivo funcione eficazmente
Los filtros de aire de Philips pasan por una serie de estrictas pruebas de inspección obligatorias antes de salir de fábrica. Se someten a rigurosas pruebas de vida útil y durabilidad para garantizar un funcionamiento ininterrumpido. Nuestros filtros se han diseñado para garantizar que el purificador de Philips ofrezca el mejor rendimiento hasta el final de la vida útil del filtro.
Conéctate al dispositivo y comprueba la vida útil del filtro
Supervisa la vida útil y el estado del filtro en cualquier momento y lugar con la aplicación Air+. Recibirás una notificación cuando llegue el momento de sustituir el filtro y podrás pedir filtros nuevos fácil y directamente a través de nuestra aplicación(4).
Hasta 12 meses de uso
El filtro integrado 2 en 3 de Philips proporciona una protección uniforme y garantiza una filtración óptima de hasta 12 meses(3).
Siga el indicador de estado del filtro inteligente de su dispositivo
El purificador te avisa cuando es necesario sustituir el filtro para facilitar el mantenimiento.
(1) Del aire que pasa a través del filtro, probado con aerosol de NaCI por iUTA de acuerdo con DIN71460-1.
(2) Los purificadores de aire de Philips tienen una mayor tasa de distribución de aire limpio y un menor consumo con un filtro HEPA NanoProtect que con un filtro HEPA H13, probados en conformidad con el estándar GB/T 18801.
(3) La vida útil recomendada se calcula en función del tiempo medio de uso de los usuarios de Philips y de los datos de la OMS relativos al nivel de contaminación en la ciudad. La vida útil real se ve afectada por el entorno y la frecuencia de uso. Se aplica solo en países en los que la tienda Philips está disponible.
(4) Solo aplicable en países en los que la tienda Philips está disponible.
