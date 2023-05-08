Filtra el 99,97 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,003 micras(1)

Nuestro sistema de filtrado de 2 capas con tecnología HEPA NanoProtect atrapa un 99,97 % de las partículas ultrafinas de tan solo 0,003 micras(1). La tecnología HEPA NanoProtect no solo atrapa los contaminantes, sino que también utiliza una carga electrostática para atraerlos, por lo que limpia hasta el doble de aire que la filtración HEPA H13 tradicional, con un menor consumo(2).