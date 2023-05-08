Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Filtro 2 en 1 para garantizar un buen rendimiento Filtro 2 en 1 para garantizar un buen rendimiento Filtro 2 en 1 para garantizar un buen rendimiento

      Filtro de repuesto original Philips Filtro HEPA NanoProtect

      FY0611/30

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Filtro 2 en 1 para garantizar un buen rendimiento

      La filtración de 2 capas del filtro NanoProtect HEPA y el prefiltro garantiza la protección frente a PM2,5, bacterias, polen, polvo, pelo de mascotas y otros contaminantes.

      Más información

      Productos similares

      Ver todos los Filtros y accesorios

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Este producto
      Filtro de repuesto original Philips
      - {discount-value}

      Filtro de repuesto original Philips

      Filtro HEPA NanoProtect

      total

      recurring payment

      Filtro 2 en 1 para garantizar un buen rendimiento

      Filtro original de Philips que se adapta perfectamente

      • Hasta 12 meses de uso
      • Filtra el 99,97% de las partículas de 0,003 µm
      • Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
      Filtra el 99,97 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,003 micras(1)

      Filtra el 99,97 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,003 micras(1)

      Nuestro sistema de filtrado de 2 capas con tecnología HEPA NanoProtect atrapa un 99,97 % de las partículas ultrafinas de tan solo 0,003 micras(1). La tecnología HEPA NanoProtect no solo atrapa los contaminantes, sino que también utiliza una carga electrostática para atraerlos, por lo que limpia hasta el doble de aire que la filtración HEPA H13 tradicional, con un menor consumo(2).

      Ajuste perfecto para un rendimiento alto constante

      Ajuste perfecto para un rendimiento alto constante

      Los filtros originales de Philips se han diseñado en sintonía con el dispositivo para garantizar su compatibilidad total y, por lo tanto, el funcionamiento óptimo y continuo del dispositivo.

      Los filtros Philips garantizan que tu dispositivo funcione eficazmente

      Los filtros Philips garantizan que tu dispositivo funcione eficazmente

      Los filtros de aire de Philips pasan por una serie de estrictas pruebas de inspección obligatorias antes de salir de fábrica. Se someten a rigurosas pruebas de vida útil y durabilidad para garantizar un funcionamiento ininterrumpido. Nuestros filtros se han diseñado para garantizar que el purificador de Philips ofrezca el mejor rendimiento hasta el final de la vida útil del filtro.

      Conéctate al dispositivo y comprueba la vida útil del filtro

      Conéctate al dispositivo y comprueba la vida útil del filtro

      Supervisa la vida útil y el estado del filtro en cualquier momento y lugar con la aplicación Air+. Recibirás una notificación cuando llegue el momento de sustituir el filtro y podrás pedir filtros nuevos fácil y directamente a través de nuestra aplicación(4).

      Hasta 12 meses de uso

      Hasta 12 meses de uso

      El filtro integrado 2 en 3 de Philips proporciona una protección uniforme y garantiza una filtración óptima de hasta 12 meses(3).

      Siga el indicador de estado del filtro inteligente de su dispositivo

      Siga el indicador de estado del filtro inteligente de su dispositivo

      El purificador te avisa cuando es necesario sustituir el filtro para facilitar el mantenimiento.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Tipo de producto
        Filtro HEPA NanoProtect
        Incluido en la caja
        1 filtro
        HEPA NanoProtect
        Prefiltro
        Carbón activo
        No
        Duración
        Hasta 1 año

      • Rendimiento

        Filtración de partículas
        99,97 % a 0,003 micras

      • Peso y dimensiones

        Altura del producto
        154 mm
        Peso del producto
        0,24 kg
        Longitud del embalaje
        173 mm
        Anchura del embalaje
        173 mm
        Altura del embalaje
        164 mm
        Peso del embalaje
        0,35 kg
        Longitud del producto
        166 mm
        Anchura del producto
        166 mm

      • Sustitución

        Para los purificadores de aire de Philips
        AC0650, AC0651

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • (1) Del aire que pasa a través del filtro, probado con aerosol de NaCI por iUTA de acuerdo con DIN71460-1.
      • (2) Los purificadores de aire de Philips tienen una mayor tasa de distribución de aire limpio y un menor consumo con un filtro HEPA NanoProtect que con un filtro HEPA H13, probados en conformidad con el estándar GB/T 18801.
      • (3) La vida útil recomendada se calcula en función del tiempo medio de uso de los usuarios de Philips y de los datos de la OMS relativos al nivel de contaminación en la ciudad. La vida útil real se ve afectada por el entorno y la frecuencia de uso. Se aplica solo en países en los que la tienda Philips está disponible.
      • (4) Solo aplicable en países en los que la tienda Philips está disponible.

      Ofertas exclusivas, solo para ti


      Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

      10€ de descuento en tu primera compra.*

      Acceso anticipado a las rebajas.

      Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
      ¿Qué significa?
      *Haz click aquí para leer nuestros términos y condiciones.

      Enlaces rápidos

      Asistencia de la tienda online
      Términos y Condiciones
      Buscar pedido
      Ponte en contacto con nosotros
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.