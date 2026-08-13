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Descatalogado
GC1720
Vapor a 17 g/min
Suela Blue Ceralon
Antical
1400 vatios
Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, facilitando la eliminación de arrugas.
Suela Ceralon para deslizarse mejor sobre cualquier tejido.
El spray produce un fino rociado que humedece uniformemente los tejidos y facilita el planchado de las arrugas.
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