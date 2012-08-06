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  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Descatalogado

PowerLifePlancha de vapor

GC2930/30

4

| (7) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

1 premio

Diseñada para un excelente rendimiento todos los días

Para unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que nunca te falle. Con la nueva suela SteamGlide, para una salida abundante de vapor continuo, y pastillas antical, esta práctica plancha te ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad.

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Con suela SteamGlide

Diseñada para un excelente rendimiento todos los días

  • Vapor a 35 g/min, golpe de vapor de 120 g

  • Suela SteamGlide

  • Antical

  • 2300 vatios

Potente vapor para un planchado rápido

Potente vapor para un planchado rápido

Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, facilitando la eliminación de arrugas.

Salida de vapor continuo de hasta 35 g/min

Salida de vapor continuo de hasta 35 g/min

Vapor continuo de hasta 35 g/min que aporta la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de 120 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Golpe de vapor de 120 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

El golpe de vapor de 120 g de la plancha te permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

7

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

3
2

06/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great iron

I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron

06/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great iron

I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron

01/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

dashing away with the smoothing iron

I needed a new steam iron that was light, reached into tight corners and wouldn't run out of steam in a hurry. The added bonus was the generous length of no-tangle flex which rotated 360 degrees, so I am very pleased. This will do fine until a fully automatic one is invented!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron

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