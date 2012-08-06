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Descatalogado
Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
Para unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que nunca te falle. Con la nueva suela SteamGlide, para una salida abundante de vapor continuo, y pastillas antical, esta práctica plancha te ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad.
Vapor a 35 g/min, golpe de vapor de 120 g
Suela SteamGlide
Antical
2300 vatios
Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, facilitando la eliminación de arrugas.
Vapor continuo de hasta 35 g/min que aporta la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
El golpe de vapor de 120 g de la plancha te permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
Premios
4.0
de 4
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
mates
06/08/2012
United Kingdom
Great iron
I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron
sneeezeweed
06/08/2012
United Kingdom
Great iron
I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron
shirleydoll
01/02/2012
United Kingdom
dashing away with the smoothing iron
I needed a new steam iron that was light, reached into tight corners and wouldn't run out of steam in a hurry. The added bonus was the generous length of no-tangle flex which rotated 360 degrees, so I am very pleased. This will do fine until a fully automatic one is invented!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2930/02 Steam iron