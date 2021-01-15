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Descatalogado
Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
Para obtener unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que no te falle nunca. Con la suela SteamGlide antiarañazos, la salida de vapor continuo y la función Calc-Clean integrada, esta plancha de alta calidad te ofrece un rendimiento duradero.
2300 W
40 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 150 g
Suela SteamGlide
Ofrece un calentamiento rápido y un gran rendimiento.
Penetra más profundamente en los tejidos para eliminar fácilmente las arrugas más rebeldes.
Salida de vapor sólida y consistente para eliminar las arrugas de forma más rápida.
Premios
4.5
de 4
48
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Otramalamama
15/01/2021
España
Excelente planchado
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Después de más de dos meses de uso no puedo estar más satisfecha con esta plancha. Es fácil de usar, no pesa demasiado y la función vapor es mucho mejor que en otras planchas que he utilizado mucho más caras. Es de las que mejor rendimiento me han dado para planchar prendas vaqueras.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Rosaza
15/11/2020
España
Comprador verificado
Perfecta
No pesa nada, funciona de maravilla y me encanta su color
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Vero de carolis
27/10/2020
España
Sorpendida
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Estoy muy sorprendida de esta plancha es increíble. Y con esto quiero decir es ligera no pesa y a la primera quita las arrugas me encanta. Y el vapor no Mancha ni nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips