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Descatalogado

PowerLifePlancha de vapor

GC2992/70

4.5

| (48) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

1 premio

Diseñada para un excelente rendimiento todos los días

Para obtener unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que no te falle nunca. Con la suela SteamGlide antiarañazos, la salida de vapor continuo y la función Calc-Clean integrada, esta plancha de alta calidad te ofrece un rendimiento duradero.

Ver todos los beneficios

Duración 4 veces mayor con la suela SteamGlide*

Diseñada para un excelente rendimiento todos los días

  • 2300 W

  • 40 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 150 g

  • Suela SteamGlide

2300 W para calentarse rápidamente

2300 W para calentarse rápidamente

Ofrece un calentamiento rápido y un gran rendimiento.

Golpe de vapor de hasta 150 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Golpe de vapor de hasta 150 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Penetra más profundamente en los tejidos para eliminar fácilmente las arrugas más rebeldes.

Vapor de hasta 40 g/min para ofrecer un rendimiento potente y resistente

Vapor de hasta 40 g/min para ofrecer un rendimiento potente y resistente

Salida de vapor sólida y consistente para eliminar las arrugas de forma más rápida.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

48

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

3

15/01/2021

España

España

Excelente planchado

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Después de más de dos meses de uso no puedo estar más satisfecha con esta plancha. Es fácil de usar, no pesa demasiado y la función vapor es mucho mejor que en otras planchas que he utilizado mucho más caras. Es de las que mejor rendimiento me han dado para planchar prendas vaqueras.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

15/11/2020

España

España

Comprador verificado

Perfecta

No pesa nada, funciona de maravilla y me encanta su color

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

27/10/2020

España

España

Sorpendida

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Estoy muy sorprendida de esta plancha es increíble. Y con esto quiero decir es ligera no pesa y a la primera quita las arrugas me encanta. Y el vapor no Mancha ni nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

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  1. Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips