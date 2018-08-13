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Descatalogado
Planchado sin cable para la máxima libertad
EasySpeed Advanced combina un potente sistema de generación de vapor con la libertad del planchado sin cable: llega a cualquier lugar de la tabla y plancha las áreas difíciles con facilidad. Esta plancha ofrece un mecanismo de calentamiento rápido, una recarga en segundos y un bloqueo de seguridad para almacenarla.
2400 W
Golpe de vapor de 180 g
35 g/min de vapor continuo
Suela cerámica
Calentamiento rápido en 30 segundos para un inicio rápido.
Penetra más profundamente en los tejidos para eliminar fácilmente las arrugas más rebeldes.
Vapor de hasta 35 g/min para ofrecer un rendimiento potente y resistente
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
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Premios
4.5
de 4
77
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
leandrotristan
13/08/2018
España
muy bueno
producto innovador, algo habitual en esta marca. Buena estética y de cómodo uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Advanced GC3670/80 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Advanced GC3670/80 Plancha de vapor
Moon 25
08/07/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Best ever iron
I think this iron is brilliant, much lighter than one I had , just glides over garment etc
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron
Durrie
15/09/2019
United Kingdom
Great product in every way
Easy to use very light beautiful styling does exactly what I bought it for .,no messing with awkward cables a wonderful product
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron