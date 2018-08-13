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Descatalogado

EasySpeed AdvancedPlancha de vapor

GC3670/80

4.5

| (77) Reseñas | 96% ha recomendado este producto

1 premio

Planchado sin cable para la máxima libertad

EasySpeed Advanced combina un potente sistema de generación de vapor con la libertad del planchado sin cable: llega a cualquier lugar de la tabla y plancha las áreas difíciles con facilidad. Esta plancha ofrece un mecanismo de calentamiento rápido, una recarga en segundos y un bloqueo de seguridad para almacenarla.

Ver todos los beneficios

Planchado sin cable para la máxima libertad

  • 2400 W

  • Golpe de vapor de 180 g

  • 35 g/min de vapor continuo

  • Suela cerámica

2400 W para un calentamiento rápido en 30 segundos

2400 W para un calentamiento rápido en 30 segundos

Calentamiento rápido en 30 segundos para un inicio rápido.

Golpe de vapor de hasta 180 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Golpe de vapor de hasta 180 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Penetra más profundamente en los tejidos para eliminar fácilmente las arrugas más rebeldes.

Vapor de hasta 35 g/min para ofrecer un rendimiento potente y resistente

Vapor de hasta 35 g/min para ofrecer un rendimiento potente y resistente

Vapor de hasta 35 g/min para ofrecer un rendimiento potente y resistente

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Opiniones

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4.5

de 4

77

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

13/08/2018

España

España

muy bueno

producto innovador, algo habitual en esta marca. Buena estética y de cómodo uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed Advanced GC3670/80 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

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08/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Best ever iron

I think this iron is brilliant, much lighter than one I had , just glides over garment etc

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron

Sí, recomiendo este producto

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15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great product in every way

Easy to use very light beautiful styling does exactly what I bought it for .,no messing with awkward cables a wonderful product

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron

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