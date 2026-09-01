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Descatalogado
GC4422/02
Potencia con precisión
Para un planchado más fácil y suave, necesitas la mejor combinación de deslizamiento y potente vapor. ¡Esta plancha con suela SteamGlide te ofrece lo mejor de ambos!
Golpe de vapor de hasta 100 g para eliminar fácilmente las arrugas más difíciles.
Con el cable extralargo de 3 m de la plancha de Philips, podrás llegar fácilmente hasta los extremos de la tabla de planchar, y más allá.
El sistema antical de doble acción de la plancha de vapor de Philips evita la aparición de cal mediante pastillas antical y una función de limpieza de cal fácil de usar.
Premios
Opiniones