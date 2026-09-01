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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4422
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4422

Descatalogado

AzurSteam Iron

GC4422/02

1 premio

Potencia con precisión

Para un planchado más fácil y suave, necesitas la mejor combinación de deslizamiento y potente vapor. ¡Esta plancha con suela SteamGlide te ofrece lo mejor de ambos!

Ver todos los beneficios

Súper vapor, súper deslizamiento

Potencia con precisión

Golpe de vapor de 100 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Golpe de vapor de 100 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Golpe de vapor de hasta 100 g para eliminar fácilmente las arrugas más difíciles.

Cable extralargo de 3 m para el máximo alcance

Cable extralargo de 3 m para el máximo alcance

Con el cable extralargo de 3 m de la plancha de Philips, podrás llegar fácilmente hasta los extremos de la tabla de planchar, y más allá.

El sistema antical de doble acción evita la acumulación de cal

El sistema antical de doble acción evita la acumulación de cal

El sistema antical de doble acción de la plancha de vapor de Philips evita la aparición de cal mediante pastillas antical y una función de limpieza de cal fácil de usar.

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